Arirang: el concierto gratuito que unirá la música de Corea y México en CDMX

Como parte de un encuentro cultural entre Corea y México, llega un evento imperdible para los amantes de la música y quienes disfrutan descubrir nuevas tradiciones: "Arirang: Un puente de música entre México y Corea".

Si te interesa conocer más sobre la cultura coreana o simplemente buscas una experiencia diferente para disfrutar en la Ciudad de México, este concierto puede convertirse en el plan ideal para ti.

Arirang: Un puente de música entre México y Corea

Este espectáculo estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de Opumex, fundada y dirigida artísticamente por la maestra Jeong-Rim Lee, quien ha impulsado diversos proyectos que unen la música clásica con la cultura popular coreana.

A través de sus redes sociales, la agrupación ha compartido algunos de sus conciertos temáticos inspirados en el K-pop, incluyendo presentaciones orquestales dedicadas al famoso grupo femenino Blackpink..

Otro de sus eventos más destacados ha sido "Armonía Borahae", un concierto en el que los asistentes han disfrutado de versiones sinfónicas de algunas de las canciones más emblemáticas de BTS.

En esta ocasión, el público podrá disfrutar de una propuesta que reunirá a la Orquesta de Cámara, conjuntos corales y ensambles de la Escuela Superior de Música (ESM) del INBAL, en una celebración del intercambio cultural entre ambas naciones.

¿Cuándo y cómo asistir al concierto?

Este encuentro musical se llevará a cabo el sábado 20 de junio de 2026, a las 19:00 horas, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (CENART).

La entrada será completamente gratuita; sin embargo, el acceso estará limitado a 600 personas, por lo que se recomienda llegar con anticipación para asegurar un lugar. El evento está dirigido a personas mayores de 8 años.

¿Cómo llegar al CENART?

El Centro Nacional de las Artes está ubicado en Avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán, CDMX.

De acuerdo con Google Maps, las estaciones del Metro más cercanas son General Anaya, de la Línea 2, y Ermita, correspondiente a la Línea 12, desde donde podrás trasladarte fácilmente al recinto.

Si quieres formar parte de esta experiencia, aparta la fecha y prepárate para disfrutar de una noche en la que la música servirá como un puente entre Corea y México.