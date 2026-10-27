Qué ver en París si el Museo del Louvre está cerrado: alternativas a unos pasos del arte

Toparse con las imponentes puertas del Museo del Louvre cerradas —sea por su habitual descanso de los martes, una huelga imprevista o el implacable aviso de boletos agotados en taquilla— no tiene por qué empañar la travesía por París.

En la capital francesa, la cultura viva no se encuentra confinada exclusivamente a los muros de un único palacio. La Ciudad de la Luz es, en esencia, un inagotable museo a cielo abierto donde, a escasa distancia de la famosa pirámide de cristal, florecen tesoros artísticos de primer orden, remansos arbolados y galerías históricas capaces de transformar un contratiempo logístico en una experiencia memorable y profundamente enriquecedora.

Qué ver en París si el Museo de Louvre está cerrado Canva

Museo de la Orangerie: los nenúfares de Monet a través de las Tullerías

Ubicado al final de la explanada verde contigua al Louvre, el Museo de la Orangerie es la alternativa predilecta para los amantes de la pintura impresionista y postimpresionista.

Alberga las monumentales salas ovaladas diseñadas expresamente para contemplar los murales de Los Nenúfares de Claude Monet.

Ofrece una escala íntima y tranquila con obras maestras de Cézanne, Matisse, Modigliani y Picasso.

Se recorre a pie en apenas un par de horas sin el desgaste de las salas masivas.

Musée d’Orsay: el gran santuario del impresionismo sobre el Sena

Cruzando el río Sena por la pasarela peatonal Léopold-Sédar-Senghor se encuentra el Musée d'Orsay, alojado en la imponente y luminosa estructura de una antigua estación ferroviaria de finales del siglo XIX.

Resguarda la mayor colección de obras impresionistas y postimpresionistas del planeta, firmadas por Van Gogh, Renoir, Degas y Manet.

Su arquitectura Beaux-Arts y su emblemático reloj monumental ofrecen panorámicas directas hacia el río y la colina de Montmartre.

Cuenta con muestras escultóricas de primer nivel en su nave central.

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Jardín de las Tullerías

Para quienes prefieren una pausa al aire libre antes de replantear la ruta, el Jardín de las Tullerías conecta de forma natural el patio del Louvre con la Plaza de la Concordia.

Paseo histórico salpicado de fuentes circulares flanqueadas por las tradicionales sillas metálicas verdes para descansar.

Galería escultórica al aire libre que reúne piezas desde el siglo XVII hasta bronces modernos de Aristide Maillol.

Ideal para degustar una merienda rápida o un café mientras se contempla la perspectiva hacia el Arco del Triunfo.

Palacio Real

Apenas cruzando la Rue de Rivoli se accede a los patios y arcadas del Palacio Real, un refugio señorial resguardado del tráfico y los tumultos.

Su patio de honor exhibe las famosas columnas a rayas blanquinegras de Daniel Buren (Les Deux Plateaux), un punto clásico para la fotografía urbana.

Sus galerías cubiertas albergan cafeterías de época, librerías de viejo y boutiques de autor.

Sus jardines interiores invitan a una lectura apacible entre hileras de tilos y fuentes clásicas.

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Museo Rodin: bronces magistrales entre jardines y rosales

Hacia la orilla izquierda, en el barrio de los Inválidos, el Museo Rodin brinda un respiro artístico en el palacete del Hôtel Biron y su frondoso parque escultórico.

Exhibe obras clave de Auguste Rodin y Camille Claudel, como El Pensador y Las Puertas del Infierno, rodeadas de rosas y senderos arbolados.

Combina espacios interiores de época con jardines diseñados para contemplar el bronce a la luz natural.

Una visita pausada, lejos del bullicio de los circuitos turísticos más congestionados.

París no se agota frente a una sala cerrada: cambiar el itinerario sobre la marcha suele ser, a menudo, la mejor forma de tropezar con su faceta más entrañable. ¿Te gustaría enfocar tu recorrido en más galerías de arte o prefieres explorar paseos gastronómicos y pasajes cubiertos cercanos?