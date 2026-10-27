A finales de 1894, un encargo de emergencia en una imprenta parisina durante las vacaciones navideñas transformó la historia gráfica de Occidente. El artista checo Alphonse Mucha concibió en cuestión de días el cartel teatral para Gismonda, la obra protagonizada por la legendaria actriz Sarah Bernhardt.

Aquel diseño —esbelto, de tonos pastel apacibles, motivos bizantinos y cabellos que fluían como corrientes de agua— rompió con la saturación tipográfica de la época y fue arrancado de los muros por los transeúntes cautivados. Había nacido el “estilo Mucha”, el corazón visual de lo que el mundo celebraría como Art Nouveau.

Más de un siglo después, esa revolución plástica desembarca por primera vez en nuestro país con la muestra Alphonse Mucha. "La magia de la línea", exhibida en el Museo Kaluz del Centro Histórico.

Integrada por más de 130 obras en colaboración directa con la Fundación Mucha de Praga, la exhibición permite comprender por qué el creador checo fue mucho más que un ilustrador publicitario: fue el primer artista global en democratizar la belleza.

Quién es Alphonse Mucha y por qué debes ver su exposición en la CDMX Museo Kaluz

El arte que abandonó los salones para ganar la calle

Nacido en Moravia en 1860, Mucha sostenía una premisa ética que marcó su trayectoria: «El arte pertenece a todos».

Guiado por ese principio, rechazó el elitismo academicista y utilizó la litografía para llevar obras maestras a la vía pública mediante carteles, etiquetas de productos y los célebres panneaux décoratifs.

Sus composiciones —protagonizadas por figuras femeninas etéreas enmarcadas en arabescos florales y halos geométricos— capturaron el optimismo tecnológico y sensorial de la Belle Époque europea.

Sin embargo, detrás del éxito comercial florecía un compromiso humanista e identitario. Mucha consagró sus últimos años a la creación de La Epopeya Eslava, una serie de 20 lienzos monumentales dedicados a la memoria histórica y la libertad de su pueblo natal, reafirmando que su trazo no solo perseguía el deleite estético, sino la resistencia civil y la identidad colectiva.

Quién es Alphonse Mucha y por qué debes ver su exposición en la CDMX Museo Kaluz

De París a la psicodelia y el manga: las razones para visitarla

La exposición en el recinto de la Alameda Central destaca por un montaje curatorial que conecta el pasado con el imaginario contemporáneo a través de tres ejes indispensables:

Obras maestras originales: Reúne litografías emblemáticas, estudios a lápiz, bocetos de joyería y los carteles históricos que diseñó bajo contrato exclusivo para Sarah Bernhardt, así como sus legendarias campañas para marcas de época.

Reúne litografías emblemáticas, estudios a lápiz, bocetos de joyería y los carteles históricos que diseñó bajo contrato exclusivo para así como sus legendarias campañas para marcas de época. El puente con el rock y el cómic: La curaduría rastrea cómo su lenguaje fue redescubierto en los años sesenta, sirviendo de molde para el movimiento Flower Power , los carteles de conciertos de Pink Floyd o Grateful Dead , y la narrativa gráfica de editoriales como Marvel.

La curaduría rastrea cómo su lenguaje fue redescubierto en los años sesenta, sirviendo de molde para el movimiento , los carteles de conciertos de , y la narrativa gráfica de editoriales como Marvel. El eco en la animación y el manga : Obras de culto japonés como Sailor Moon o universos visuales contemporáneos como Arcane beben directamente de los encuadres, pliegues textiles y líneas orgánicas creadas por el artista checo.

: Obras de culto japonés como o universos visuales contemporáneos como Arcane beben directamente de los encuadres, pliegues textiles y líneas orgánicas creadas por el artista checo. Experiencia inmersiva complementaria: La muestra suma una instalación sensorial de 30 minutos, donde los trazos abandonan el papel y cobran movimiento sobre los muros al compás de una atmósfera sonora original de Studio Radio France.

Quién es Alphonse Mucha y por qué debes ver su exposición en la CDMX Museo Kaluz

Fechas, boletos y cómo asistir

Sede: Museo Kaluz (Avenida Hidalgo 85, Centro Histórico de la CDMX, frente a la Alameda Central).

Museo Kaluz (Avenida Hidalgo 85, Centro Histórico de la CDMX, frente a la Alameda Central). Transporte accesible: A unos pasos del Metro y Metrobús Hidalgo (Líneas 2, 3, 4 y 7).

A unos pasos del Metro y Metrobús Hidalgo (Líneas 2, 3, 4 y 7). Temporada: Abierta de miércoles a domingo, en un horario de 10:00 a 18:00 horas (último acceso a las 17:30 h), vigente hasta el 8 de febrero de 2027.

Abierta de miércoles a domingo, en un horario de 10:00 a 18:00 horas (último acceso a las 17:30 h), vigente hasta el 8 de febrero de 2027. Costo de boletos:

Entrada general: $150 MXN.

$150 MXN. Tarifa con descuento : $75 MXN para estudiantes, docentes y adultos mayores (INAPAM con credencial vigente).

: $75 MXN para estudiantes, docentes y adultos mayores (INAPAM con credencial vigente). Entrada libre: Niñas y niños menores de 12 años, así como vecinos de la colonia Guerrero.

Caminar entre los trazos de Alphonse Mucha en la Ciudad de México no solo representa un encuentro con el esplendor decorativo de hace un siglo; es atestiguar el momento exacto en que la línea gráfica demostró que el gran arte podía habitar en un muro callejero, en una portada de rock o en la viñeta de un cómic al alcance de cualquier mirada.