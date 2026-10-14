A un año de millonario robo de joyas, Louvre necesita un gran plan de renovación

El Louvre necesita un gran plan de renovación y transformación porque no existe una solución milagrosa que pueda garantizar su seguridad, afirmó a la agencia AFP su presidente, Christophe Leribault, un año después del espectacular robo ocurrido en el museo más visitado del mundo.

El robo del 19 de octubre de 2025, en el que un grupo de hombres sustrajo, en apenas ocho minutos y a plena luz del día, varias joyas de la Corona valuadas en más de 100 millones de dólares, acaparó las portadas de la prensa internacional y dejó atónito al mundo por la rapidez con la que se cometió el asalto.

El incidente puso en evidencia los fallos de seguridad de la pinacoteca, que el año pasado recibió unos nueve millones de visitantes, en su gran mayoría extranjeros, y abrió cuestionamientos sobre las medidas necesarias para proteger tanto sus instalaciones como las piezas que alberga.

Christophe Leribault, presidente del Museo del Louvre. Foto: AFP.

Necesitamos un gran plan (para el) Louvre. Las operaciones indispensables para asegurar el museo requieren obras en el edificio histórico y en las infraestructuras. No hay una solución 'superficial', fácil y milagrosa", explicó Leribault en sus respuestas escritas a AFP.

Louvre refuerza su seguridad tras el robo de joyas

Desde el incidente, se han llevado a cabo una serie de obras para hacer más seguro el museo, afirmó el responsable, nombrado en febrero. Entre las medidas implementadas, citó la instalación de cámaras en los puntos más críticos y la securización de los accesos, como parte de los esfuerzos para reforzar la protección del recinto.

El despliegue del plan de seguridad, de 83 millones de euros (93 millones de dólares), cuyos retrasos en su puesta en marcha fueron criticados tras el suceso, "avanza a grandes pasos", indicó Leribault. De esta manera, el museo continúa con las acciones previstas para atender las deficiencias que quedaron expuestas durante el asalto.

Sin embargo, el dirigente insistió en la "complejidad" de llevar a cabo estas obras, pues deben realizarse manteniendo al mismo tiempo el museo abierto a sus millones de visitantes anuales. Esta circunstancia representa un desafío para la institución, que necesita renovar tanto el edificio histórico como sus infraestructuras sin dejar de recibir al público.

En este robo de película, los ladrones accedieron al edificio con una grúa y lograron sustraer las joyas en cuestión de minutos. Hasta ahora, las piezas continúan desaparecidas, pese a la exhaustiva búsqueda de los investigadores franceses y los intercambios de información con la policía de Bélgica, Italia y otros países.

Foto: AFP.

Cuatro sospechosos fueron detenidos por el caso, aunque las joyas robadas siguen sin aparecer, un elemento que mantiene la atención sobre uno de los asaltos más impactantes registrados en el museo.

Averías y huelgas agravan la crisis del museo

Al espectacular hurto le siguieron otros incidentes en la pinacoteca, entre ellos varias huelgas sucesivas del personal y una avalancha de averías. Los problemas incluyeron escapes de agua y fraudes en la venta de billetes, situaciones que se sumaron a las dificultades que enfrenta la institución.

En conjunto, estos episodios sumieron al Louvre en una crisis sin precedentes, mientras su dirección insiste en la necesidad de emprender una transformación de mayor alcance. Para Leribault, las obras y las mejoras de seguridad requieren intervenciones en las instalaciones y las infraestructuras, sin que exista una solución sencilla que permita resolver todos los problemas de manera inmediata.

Con información de AFP.

*mcam