Muere el jurista e historiador Fernando Serrano Migallón

“Un jurista muy culto y colega inolvidable de la Academia Mexicana de la Lengua. Deja una huella indeleble en la cultura nacional”, comentó Diego Valadés sobre el abogado, historiador y académico de la lengua Fernando Serrano Migallón (1945-2026), quien falleció este martes.

“Hombre culto, amable y gran conversador, Fernando fue abogado, economista e historiador. Funcionario público en la SEP y el Conaculta, contribuyó a recuperar la memoria del exilio español”, agregó el periodista y escritor Raúl Trejo Delarbre en su cuenta de X.

La Academia Mexicana de la Lengua (AML), la UNAM y El Colegio de México dieron a conocer la muerte del profesor de Derecho Constitucional mexicano y reconocido especialista en derechos humanos y constitucionales.

Su destacada trayectoria jurídica, vocación académica y compromiso con la enseñanza dejan un legado invaluable en las aulas y en la historia de nuestra Universidad”, apuntó Libros UNAM, casa de estudios de la que fue profesor emérito.

El especialista será velado este martes en el Panteón Francés de Legaria, de 16:00 a 21:00 horas. Cortesía Academia Mexicana de la Lengua

“Serrano Migallón deja una obra en la que convergen el rigor del jurista, la mirada del historiador y la vocación del maestro. Su dedicación a la Universidad, a las instituciones culturales y al conocimiento de México permanece en sus libros, en sus alumnos y en las comunidades académicas de las que formó parte”, informó la AML, a la que ingresó en 2006 con el discurso “Señas de identidad”, tomando posesión de la silla IX.

Su vida profesional estuvo estrechamente vinculada con la UNAM. Fue abogado general de la universidad y dirigió la Facultad de Derecho entre 2000 y 2008. Durante más de cuatro décadas ejerció la docencia y contribuyó a la formación de numerosas generaciones de estudiantes.

El autor de libros como Historia mínima de las constituciones en México (2013) y La inteligencia peregrina. Legado de los intelectuales del exilio republicano español en México (2009) integró también la Junta de Gobierno de El Colegio de México (2003-2008) y fue profesor de asignatura de este organismo de 1983 a 1995).

Se hizo público que será velado este martes en el Panteón Francés de Legaria, de 16:00 a 21:00 horas; y mañana se celebrará una misa a mediodía, en este recinto, previo a su inhumación.