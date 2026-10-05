Crisol de paisajes que potencian la identidad en el Festival Internacional Cervantino

Un crisol de pintura dedicado al paisaje tradicional, al surrealista y al abstracto es revisado y confrontado en la muestra pictórica “Terra Nova. Pintura de paisaje en la colección BBVA”, inaugurada en el Museo Casa Diego Rivera en el marco del 54 Festival Internacional Cervantino (FIC).

Se trata de una exposición integrada por cerca de 50 piezas de la colección BBVA que disecciona diversas formas de ver el territorio a partir de cuatro secciones: Las tradiciones del paisaje; Paisaje surrealista, escenarios fantásticos; Un paisaje sugerido y Paisaje como escenario de crítica y reflexión, detalló a Excélsior Daniel Garza Usabiaga, curador de la muestra.

Por ejemplo, dentro del paisaje tradicional se exhiben piezas de Gerardo Murillo Dr. Atl, Carlos Orozco Romero y David Alfaro Siqueiros. Mientras que en la sección surrealista se asoman los paisajes imaginados de Marysole Wörner Baz, Leonora Carrington y Guillermo Meza, entre otros.

“También se puede observar cómo el paisaje se reconfigura a través de la abstracción, empezando con Gunther Gerzso, Miguel Alamilla y Cordelia Urueta. Y luego vienen dos secciones que muestran las visiones de fin de siglo, que son más críticas sobre el paisaje como un escenario de soledad y nostalgia, pero también cómo las acciones humanas dañan o atentan contra el paisaje prístino que aparece en la primera parte.

La muestra incluye cerca de 50 piezas de la colección BBVA y estará abierta al público hasta abril de 2027. Juan Carlos Talavera

“Aquí aparecen horizontes intervenidos en pinturas de Alamilla, Miguel Castro Leñero y Manuela Generalli, mostrando una visión amplia del paisaje”, destacó Garza Usabiaga.

¿Qué diferencia existe entre esta muestra respecto de otras dedicadas al territorio?, se le cuestionó a Usabiaga.

“Lo que nos permite esta muestra es ver el trabajo de distintos artistas que son muy emblemáticos del arte moderno del siglo XX y pensar en las distintas formas en que se puede entender del paisaje, es decir, no sólo desde el horizonte tradicional, sino también reflexionar el momento actual en torno a la ecología”.

¿Qué reflexión aporta el paisaje sobre nosotros? “Me parece que también forma parte de nuestra identidad, de ver cómo fue, cómo sucedió y cómo se plasmó, además de que es uno de los temas del Cervantino este año y de ahí la intención de hacer esta muestra”, concluyó.

La exposición —que incluye obra de principios de los años 30 hasta los 90 del siglo XX y que apuesta por desvelar un universo por descubrir— permanecerá abierta al público hasta abril de 2027 y es una de las 49 exhibiciones organizadas de su programa de artes visuales, en el que participan alrededor de 100 artistas guanajuatenses y 11 exposiciones vinculadas a Francia.