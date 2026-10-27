“Concebí, escribí y revisé esta novela”: David Silva Rojas niega uso de IA tras polémica

“Soy el autor de (la novela) Donde el agua trabaja. Yo concebí, escribí y revisé esta novela. No utilicé herramientas de inteligencia artificial generativa para crearla, redactarla ni revisarla”, aseveró el escritor peruano David Silva Rojas.

Esto, luego de que la editorial Almadía anunciara, en días pasados, la suspensión de todas las actividades relacionadas con la presentación del libro Donde el agua trabaja, del escritor peruano David Silva Rojas, ganador del I Premio de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat, anunciado en julio pasado.

“La novela surgió de una investigación sobre las condiciones de vida y trabajo de las personas que llegan a Ica para trabajar en el sector agrícola”, aseveró el autor en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Y añadió: “Mientras transcribía las entrevistas, comencé a escribir pequeños fragmentos en primera persona, reuniendo en una voz imaginada experiencias y sensaciones que me habían dejado aquellos testimonios. Al principio no pensaba escribir una novela. Esa decisión llegó después”.

El autor también explicó que cuando decidió convertir aquellos fragmentos en una novela preparó un cuaderno de notas.

“Preparé un cuaderno de notas en el que establecí cómo comenzaría la historia, cuál sería su conflicto principal y hacia qué desenlace quería conducirla. También anoté algunas directrices que me servirían durante la escritura, por ejemplo, mantener siempre la perspectiva de la protagonista, utilizar una voz contenida y trabajar el ritmo mediante las repeticiones y los silencios”.

Ese esquema, dijo, “era el esqueleto de la novela, no un plan detallado de todos sus capítulos. A medida que escribía, fui incorporando escenas, personajes y situaciones que no estaban previstos inicialmente, pero que me permitían profundizar en la historia sin apartarme de su dirección principal. No necesitaba registrar cada nueva idea en el cuaderno. Después continué revisando la estructura y el lenguaje del manuscrito en distintas versiones de Word”.

Además, aseguró que conserva las versiones anteriores del manuscrito, un cuaderno de notas y materiales relacionados con la investigación que dio origen a la novela, por lo que “he estado reuniendo y organizando esa documentación para entregarla a la editorial Almadía y colaborar con la revisión anunciada”.

En su comunicado, Silva Rojas compartió que la inteligencia artificial plantea preguntas importantes para la literatura y para las editoriales. “Sin embargo, considero que los resultados de una herramienta de detección, por elevados que sean sus porcentajes, no deberían tomarse como una prueba definitiva de cómo fue escrita una obra sin examinar otros elementos”.

Por último, manifestó su profundo respeto por quienes integraron el jurado del I Premio de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat: Cristina Rivera Garza, Selva Almada y Mónica Ojeda, y por quienes integran el equipo de la editorial Almadía para que el libro llegue a los lectores.

“Por ese mismo respeto, considero importante que la revisión se realice con cuidado y que sus conclusiones estén respaldadas por hechos. Por ahora, mi prioridad es colaborar con la editorial y aportar los documentos que permitan examinar mi proceso de escritura”, concluyó.

bgpa