Las cadenas que aprisionan el cuerpo y el espíritu encuentran un consuelo extraordinario en el santoral de este 6 de noviembre, dedicado con reverencia a San Leonardo de Noblac. Noble de cuna en la corte franca que renunció al poder temporal, se convirtió en leyenda por liberar prisioneros con su sola plegaria y amparar partos en peligro crítico.

De acuerdo con las crónicas oficiales del Martirologio Romano, este ermitaño del siglo VI fundó la célebre abadía de Noblac, consolidándose como uno de los intercesores más venerados de Europa.

Qué santo se celebra hoy 6 de noviembre: San Leonardo y su oración para romper ataduras emocionales Canva

¿Qué santo se celebra hoy 6 de noviembre?

Hoy 6 de noviembre se celebra a San Leonardo de Noblac, ermitaño del siglo VI y patrono de prisioneros, parturientas y cautivos, célebre por rechazar dignidades episcopales para fundar un monasterio tras socorrer milagrosamente a la reina consorte franca.

Bautizado por San Remigio, Leonardo recibió del rey Clodoveo I el singular privilegio de liberar a cualquier prisionero que visitara.

Rechazó honores cortesanos y se retiró al bosque de Pauvain, en Limoges, para vivir en absoluta penitencia.

Su fama creció cuando sus rezos salvaron la vida de la reina y su recién nacido durante un alumbramiento de extremo riesgo.

Qué santo se celebra hoy 6 de noviembre: San Leonardo y su oración para romper ataduras emocionales Canva

¿Cómo pedir su auxilio este 6 de noviembre ante causas urgentes?

Para pedir el auxilio de San Leonardo este 6 de noviembre, enciende una vela blanca, contempla la libertad interior que necesitas y eleva una plegaria con convicción para romper ataduras emocionales, legales o proteger un embarazo vulnerable.

Este insigne ermitaño es invocado con devoción en situaciones específicas de aflicción:

Partos difíciles y salud maternal: Protección integral para la madre y el bebé en gestación o alumbramiento complejo.

Protección integral para la madre y el bebé en gestación o alumbramiento complejo. Liberación de ataduras: Personas presas de adicciones, dependencias destructivas, angustias o procesos carcelarios injustos.

Personas presas de adicciones, dependencias destructivas, angustias o procesos carcelarios injustos. Búsqueda de desprendimiento: Creyentes que anhelan soltar ambiciones materiales para hallar vocación y quietud interior.

Qué santo se celebra hoy 6 de noviembre: San Leonardo y su oración para romper ataduras emocionales Canva

Oración de intercesión a San Leonardo de Noblac

Dios omnipotente, que concediste a San Leonardo la gracia de romper las cadenas de los oprimidos y llevar consuelo a las madres en peligro, atiende mi ruego. Líbrame de las ataduras que entorpecen mi paz, protege a quienes hoy sufren aflicción o cautiverio y concédeme la pureza de corazón para servirte siempre en libertad. Amén".

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Todos los santos que conmemora el santoral hoy viernes 6 de noviembre

El santoral conmemora hoy viernes 6 de noviembre, junto a San Leonardo de Noblac, a San Félix mártir, San Severo de Barcelona, San Protasio de Lausanne y la memoria de los Santos Mártires de la Persecución Religiosa del siglo XX en España.

La memoria eclesial de esta jornada abarca ilustres figuras de virtud y martirio:

San Severo de Barcelona: Obispo que entregó su existencia por la grey durante las persecuciones en Hispania.

Obispo que entregó su existencia por la grey durante las persecuciones en Hispania. San Félix de Toniza: Mártir africano que confesó su fe hasta el último aliento.

Mártir africano que confesó su fe hasta el último aliento. San Protasio de Lausanne: Obispo comprometido con la consolidación del Evangelio.

Obispo comprometido con la consolidación del Evangelio. San Melanio de Rennes: Monje y prelado recordado por su celo pastoral y caridad hacia los desposeídos.

Monje y prelado recordado por su celo pastoral y caridad hacia los desposeídos. Santos Mártires de la Persecución del siglo XX en España: Religiosos y laicos elevados a los altares por su inquebrantable testimonio cristiano.

Que la entereza de estos custodios de la fe te inspire a soltar hoy cualquier pesadumbre, mientras renovamos el espíritu para recibir las inspiradoras revelaciones que traerá el santoral de mañana.