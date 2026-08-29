John Giorno convierte la poesía en una experiencia artística en México

La poesía como una forma de arte viva, colectiva y en constante evolución. Así concebía este género literario el artista, poeta y activista estadunidense John Giorno (1936–2019).

La galería Kurimanzutto presenta la primera gran individual en México de este creador considerado una de las voces más influyentes del siglo XX, Life is a Killer (La vida es una asesina), que se inaugura hoy a las 13:00 horas.

La exposición, que permanecerá en exhibición hasta el 10 de octubre, reúne pinturas, obras sobre papel y cine para explorar cómo Giorno transformó la poesía, de algo que se lee en una página, en una experiencia que puede vivirse a través de las artes visuales, el sonido, el performance y la vida pública.

La muestra, que abarca más de cinco décadas de la práctica multidisciplinaria, revela cómo Giorno desafió las distinciones convencionales entre las disciplinas artísticas, transformando los poemas en experiencias visuales, espaciales y colectivas”, comentó ayer Corinna Durland, directora de Kurimanzutto Nueva York.

Los poemas de John Giorno se transformaron en experiencias visuales Foto: Cortesía Galería Kurimanzutto.

El título de la propuesta museográfica, explicó en un recorrido, proviene de una de las frases poéticas más emblemáticas de Giorno y refleja su visión de la poesía como un concepto que no es fijo.

En cambio, adquiere un nuevo significado cada vez que se reinventa a través de un encuentro con otro medio u otra voz”.

En el centro de la exposición se encuentran sus célebres Poem Paintings, que se pueden apreciar junto a obras monumentales sobre pared, entornos sonoros inmersivos, una película y material de archivo.

En su conjunto, estas piezas invitan al público

“a experimentar la poesía como algo que se puede ver, recitar, escuchar, interpretar, leer, traducir y compartir”.

Frases contundentes convertidas en arte de John Giorno (1936-2019) se exhiben en la Galería Kurimanzutto. Foto: Cortesía Galería Kurimanzutto.

Y, en el Project Room de la galería, se presenta Untitled 2008 (John Giorno Reads), de Rirkrit Tiravanija. Filmada a lo largo de varios días, en la casa del artista en Nueva York, la película de diez horas lo sigue mientras interpreta poemas, comparte música y hace un recuento de anécdotas que abarcan cinco décadas de su trayectoria.

El filme refleja el deseo de Tiravanija por capturar la energía y vitalidad de Giorno, así como la amistad y el diálogo creativo entre ambos artistas. Además, ofrece a los visitantes una visión íntima de los lugares donde el creador vivió, trabajó y realizó sus performances.

El programa público que integra la muestra busca ampliar la práctica de Giorno más allá de la galería, por medio de lecturas, performances, talleres y conversaciones con artistas, poetas y centros culturales de la ciudad.