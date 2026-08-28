Exhiben talento oaxaqueño en el Festival Internacional de Fotografía FotoSeptiembre 2026

OAXACA, Oax.- La exposición fotográfica "Cuando el paisaje contempla, compuesta por obras de 20 alumnos y personas egresadas de la Facultad de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (FAPV-UABJO) forma parte de la 16 edición del Festival Internacional de Fotografía de México FotoSeptiembre 2026.

Guillermo Fricke Labastida, director de la unidad académica explicó que la exposición surgió a partir de una convocatoria interna emitida en la Facultad, tomando como eje temático las presencias no humanas, propuesta central de FotoSeptiembre 2026.

Mencionó que la plataforma tiene el respaldo del Centro de la Imagen (CI), reconocida por promover la difusión y exhibición del trabajo de autoras y autores de la fotografía contemporánea a nivel nacional.

La exposición "Cuando el paisaje contempla" forma parte de Fotoseptiembre 2026. Foto: Cortesía Facultad de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

La exposición fue curada por la fotógrafa y docente Claudia López Terroso, la profesora adjunta Diana Leticia Portilla y Fricke Labastida. La propuesta curatorial invita a reflexionar sobre el lugar desde donde observamos el paisaje, la relación que establecemos con él y la manera en que el acto fotográfico resignifica estos espacios en el contexto del siglo XXI.

Cuando el paisaje contempla, representa una valiosa oportunidad para proyectar el talento de las nuevas generaciones de artistas que se forman en Oaxaca y acercar su trabajo a públicos cada vez más amplios. Al mismo tiempo, evidencia la importancia de la vinculación y la colaboración entre instituciones para fortalecer los procesos formativos, impulsar la difusión artística y generar espacios de encuentro e intercambio de saberes

La muestra permanecerá abierta al público de manera gratuita hasta mediados de octubre, en las instalaciones de la FAPV-UABJO, Avenida Universidad s/n, colonia Cinco Señores, en la capital oaxaqueña, en horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y los sábados de 10:00 a 15:00 horas.