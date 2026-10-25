El santoral católico rinde homenaje este 25 de octubre al heroico testimonio de San Crispín y San Crispiniano, dos hermanos nobles romanos que abrazaron la fe evangélica y dedicaron su vida a la misión en las Galias.

Esta festividad se encuentra consignada formalmente en las páginas del Martirologio Romano y validada por la documentación histórica del Vaticano, donde se destaca su doble vertiente de artesanos y mártires del siglo III.

Qué santo se celebra hoy 25 de octubre: San Crispín y San Crispiniano, patronos de zapateros Canva

¿Qué santo se celebra hoy domingo 25 de octubre en el calendario católico?

El santo que se celebra hoy 25 de octubre comprende la memoria de San Crispín y San Crispiniano, dos hermanos martirizados en Soissons por no renunciar a su fe cristiana durante la persecución del emperador Maximiano. Pertenecientes a una ilustre familia romana, viajaron como misioneros al territorio de la actual Francia.

Para no ser una carga económica y ganarse el sustento diario, aprendieron el oficio de zapateros, ejerciendo la caridad al regalar calzado a los más pobres mientras les predicaban la verdad del Evangelio.

Al ser denunciados ante el gobernador Rictiovaro, sufrieron atroces torturas —incluyendo la extracción de uñas y azotes— hasta ser finalmente decapitados cerca del año 286. Su ejemplo de dignidad laboral y fidelidad absoluta inspiró durante siglos a la cristiandad europea.

Qué santo se celebra hoy 25 de octubre: San Crispín y San Crispiniano, patronos de zapateros Canva

¿Cuáles son los favores y protecciones de San Crispín y San Crispiniano?

A San Crispín y San Crispiniano se les atribuye la protección del trabajo honesto, la intercesión por quienes sufren explotación laboral y el auxilio ante dolores en los pies o extremidades.

Patronazgo de los artesanos del calzado: Son venerados universalmente como protectores de zapateros, curtidores, peleteros y trabajadores del cuero.



Son venerados universalmente como protectores de zapateros, curtidores, peleteros y trabajadores del cuero. Auxilio en la fatiga física: Se les invoca con frecuencia ante padecimientos en los pies o el desgaste corporal provocado por extensas jornadas de trabajo standing.

Se les invoca con frecuencia ante padecimientos en los pies o el desgaste corporal provocado por extensas jornadas de trabajo standing. Escudo contra la injusticia: Por defender la dignidad humana a través de su oficio, se busca su amparo para superar disputas en el ámbito profesional o mercantil.

Qué santo se celebra hoy 25 de octubre: San Crispín y San Crispiniano, patronos de zapateros Canva

¿Cómo pedir la intercesión de San Crispín y San Crispiniano hoy?

Para pedir la intercesión de San Crispín y San Crispiniano basta rezar con fe encomendando el sustento familiar y encendiendo una vela blanca en señal de gratitud por el trabajo diario.

Oración a San Crispín y San Crispiniano

Gloriosos mártires San Crispín y San Crispiniano, que santificaron las manos con el trabajo humilde y sellaron con su propia sangre la fidelidad a Jesucristo: miren con bondad las necesidades de quienes día a día buscamos el pan honrado. Alcáncenme la gracia de la paciencia en el esfuerzo, la protección de mi salud física y el auxilio en las dificultades laborales que hoy me abruman (mencionar la petición). Intercedan para que nunca falte el sustento en nuestro hogar. Amén."

Qué santo se celebra hoy 25 de octubre: San Crispín y San Crispiniano, patronos de zapateros Canva

Otros santos y mártires que se conmemoran este domingo 25 de octubre

Junto a los mártires de Soissons, el Martirologio Romano inscribe en este día la conmemoración de otras insignes figuras de la Iglesia:

San Bernardo de Calvó, obispo de Vic

obispo de Vic San Frontón de Périgueux, apóstol de la Aquitania

apóstol de la Aquitania San Fruto de Segovia , ermitaño y patrón segoviano

, ermitaño y patrón segoviano San Gaudencio de Brescia , obispo

, obispo San Filario de Siponto , obispo

, obispo San Marcos de Jerusalén , obispo y mártir

, obispo y mártir Beato Juan Ángel Porro , presbítero de la Orden de los Servitas

, presbítero de la Orden de los Servitas Santa Daría de Éfeso, mártir

Recurrir a la memoria de los santos fortalece los valores morales con los que afrontamos nuestros proyectos personales e intelectuales. Mañana iniciaremos una nueva semana espiritual repasando el calendario santo, preparándonos para las solemnidades que coronan el cierre del mes.