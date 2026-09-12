Cuando la incertidumbre aprieta y los problemas del día a día amenazan con desbordarnos, la tradición de la Iglesia nos ofrece un refugio inmediato: en el santoral de esta jornada, la gran conmemoración litúrgica está dedicada a la Fiesta del Santísimo Nombre de María, una advocación considerada por siglos como escudo protector y luz en momentos de tribulación.

Pronunciar su nombre con fe no es solo una costumbre, sino un acto de confianza que infunde serenidad profunda ante las tormentas de la vida.

La validez y solemnidad de esta festividad están respaldadas directamente por el Magisterio de la Iglesia Católica. Fue el Papa Inocencio XI quien extendió esta memoria a la Iglesia universal en el año 1683 como acto de acción de gracias tras la liberación de Viena del sitio otomano, consolidando en los documentos pontificios que el nombre hebreo de María (Miriam) representa «Estrella del Mar», «Señora» y «Esperanza del creyente».

Qué santo se celebra hoy 12 de septiembre: Santísimo Nombre de María y la oración que concede amparo Canva

El patrocinio del Santísimo Nombre de María ante los momentos oscuros

El santoral del 12 de septiembre conmemora con solemnidad la Fiesta del Santísimo Nombre de María, una invocación que simboliza consuelo, refugio e intercesión poderosa en batallas espirituales.

Grandes pensadores de la fe, como San Bernardo de Claraval, enseñaban que invocar este nombre sagrado en instantes de tentación o angustia actúa como un faro para quien navega en aguas turbulentas. Cuando faltan las fuerzas humanas, recurrir a esta devoción abre una vía de paz interior y claridad mental.

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Qué santo se celebra hoy 12 de septiembre y el origen histórico de su fiesta

La fiesta del 12 de septiembre celebra el Nombre de María, instituida inicialmente en Cuenca (España) en 1513 y universalizada tras la liberación de Viena en 1683.

El arraigo de esta celebración une la riqueza teológica con un hito histórico de la Europa del siglo XVII. En 1683, ante un ejército desproporcionadamente superior que asediaba Viena, el rey Juan III Sobieski encomendó el destino de su pueblo al amparo de la Virgen María.

Tras lograr la victoria en la célebre batalla, Roma ratificó que el nombre de la Madre de Dios es símbolo de auxilio en causas complejas. De esta manera, el calendario litúrgico fijó la fecha para recordar que ningún obstáculo es insuperable si se afronta con fe sincera y constancia.

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Cómo pedir el auxilio del Santísimo Nombre de María en tiempos de angustia

Para pedir el auxilio del Nombre de María se requiere oración confiada, silencio interior y el rezo de la invocación a su nombre sagrado con intención sincera.

No se necesitan fórmulas recargadas ni rituales complejos para recibir su consuelo. Bastará con hacer una pausa en el ajetreo diario, encender una vela si se desea y pronunciar su nombre con humildad, encomendando la salud, la estabilidad familiar o la solución de un problema difícil.

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Oración de Auxilio al Santísimo Nombre de María

«Oh Madre clemente, María, cuyo nombre es bálsamo en la aflicción y luz en la oscuridad. Te pedimos que derrames tu amparo sobre nuestras familias, alejes la desesperación de nuestros corazones y nos concedas la gracia del socorro en este día. Amén.»

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Otros santos y beatos recordados en el santoral del 12 de septiembre

Junto a la fiesta mariana, el santoral del 12 de septiembre incluye a San Guido de Anderlecht, San Crotatas y San Francisco Ch'ieu, entre otros testigos de fe.

El Martirologio Romano conmemora también en este día a San Guido de Anderlecht, conocido entrañablemente como el "pobre de Anderlecht", patrón de los agricultores y de los trabajadores sencillos que destacaron por su paciencia, caridad silenciosa y entrega generosa a los necesitados.

Que la lección de esta jornada te acompañe en cada paso que des hoy. Recordar que siempre existe un refugio espiritual al alcance de un suspiro te brindará el coraje necesario para encarar tus retos con la cabeza en alto y el corazón en paz.