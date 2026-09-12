Arte y comunidad: Ruta del Castor recibe respaldo de la Fundación Andy Warhol

¿Qué puede pasar cuando una obra de arte deja de ser algo que sólo miramos y se convierte en una experiencia que compartimos con otras personas? Para Ruta del Castor, la respuesta está en las comunidades con las que trabaja: niñas y niños que descubren nuevas formas de jugar y locatarios que vuelven a mirar el patrimonio de su mercado.

Esa manera de entender el arte acaba de recibir un respaldo internacional. La asociación civil mexicana fue seleccionada por la Fundación Andy Warhol para recibir una beca de dos años que fortalecerá su programación artística durante 2026 y 2027. Es la primera organización del país en obtener este apoyo.

Nos sentimos muy honradas porque fuimos seleccionadas de muchas organizaciones que aplicaron”, cuenta Sofía Casarín, cofundadora y codirectora de Ruta del Castor.

Foto: Cortesía Ruta del Castor.

Una beca para fortalecer el arte comunitario

El reconocimiento llega cuando la organización está por cumplir una década de trabajo y representa también una oportunidad para fortalecer los vínculos culturales entre México y Estados Unidos y permitirá dar continuidad a proyectos que necesitan tiempo para construir relaciones con las comunidades.

Sofía explica que el apoyo equivale a 35% de su presupuesto anual, por lo que todavía deberán buscar otros recursos y aliados. Sin embargo, destaca el valor de contar con un respaldo comprometido durante dos años.

La asociación trabaja con artistas contemporáneos y comunidades para desarrollar proyectos que respondan a las necesidades de cada lugar. Su interés no está en llevar una obra terminada, instalarla y retirarse, sino en escuchar, investigar y crear junto con quienes habitan el espacio.

Invitamos a los artistas a que colaboren a largo y mediano plazo con las comunidades y los contextos”, explica.

El arte vuelve al Mercado Presidente Abelardo L. Rodríguez

Otro de los proyectos se desarrolla en el Mercado Presidente Abelardo L. Rodríguez, en el Centro Histórico, un espacio cuyos murales fueron realizados por distintos artistas bajo la supervisión de Diego Rivera y que originalmente también contó con teatro, biblioteca, servicios médicos y guardería.

Con los años, el inmueble ha enfrentado deterioro y parte de la comunidad se ha alejado de ese patrimonio. Por eso, desde hace dos años Ruta del Castor trabaja con locatarios, comerciantes, estudiantes y universidades mediante talleres, recorridos e investigación.

La intención es sumar intervenciones temporales, performances y otras propuestas contemporáneas que dialoguen con el mercado sin competir con sus murales.

Vamos a invitar a artistas a darle una nueva vida y un nuevo sentido de qué es el arte hoy en día y cómo eso nos vincula”, explica Sofía.

La primera presentación está prevista para 2027 y busca que nuevas generaciones vuelvan a mirar un espacio que quizá conocen de toda la vida, pero cuyo valor artístico puede pasar inadvertido.

La asociación trabaja también niños nacidos en reclusorios. Foto: Cortesía Ruta del Castor.

Arte, juego e imaginación para las infancias

Ruta del Castor también trabaja en Casa Cuna La Paz y FUNFAI, espacios que acompañan a niñas y niños en contextos de vulnerabilidad. En el primero, colaboran desde el sismo de 2017 con hijos de madres que necesitan un lugar seguro mientras trabajan; en el segundo, con niños nacidos en centros penitenciarios cuyas madres están privadas de la libertad y no cuentan con otra red de apoyo.

Ahí, el arte no se plantea sólo como entretenimiento. Artistas contemporáneos desarrollan proyectos que buscan fortalecer la imaginación, la escucha, la autoestima, el cuidado y la regulación emocional.

Para Sofía, también es importante que las infancias tengan acceso a prácticas artísticas pensadas para ellas, no sólo a manualidades. El juego es una parte central de ese trabajo porque abre nuevas formas de aprender, expresarse e imaginar.

Les vas a enseñar a jugar de otra forma”, resume.

Aunque el reconocimiento abre nuevas posibilidades, Sofía sabe que todavía necesitan sumar aliados para sostener sus proyectos.

Acercarse al arte también puede ser algo sencillo: mirar con curiosidad, dejarse sorprender y encontrar en una obra algo que conecte con la propia vida.

*mcam