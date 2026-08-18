Qué santo se celebra hoy 18 agosto: Santa Elena auxilio para matrimonios con dificultades

De origen humilde y repudiada en su juventud, una mujer logró ascender hasta convertirse en emperatriz de Roma y madre del gobernante que cambió el destino del cristianismo. La tradición inscrita en el santoral de esta jornada rinde homenaje a Santa Elena, quien en su vejez emprendió una trascendental peregrinación a Tierra Santa para rescatar los lugares sagrados de la Pasión de Cristo.

De acuerdo con las fuentes documentales y los registros históricos, Santa Elena es recordada no solo por su piedad y generosidad hacia los necesitados, sino también por el célebre hallazgo de las reliquias de la Cruz de Cristo en Jerusalén hacia el siglo IV.

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¿Qué santo se celebra hoy 18 de agosto en el santoral católico?

El santoral del 18 de agosto rinde homenaje principal a Santa Elena de la Cruz, emperatriz romana y figura clave en la preservación de la arqueología sagrada del cristianismo primitivo.

Junto a la augusta madre del emperador Constantino, la Iglesia conmemora en esta fecha a otros venerables testigos de la fe:

San Alberto Hurtado: Sacerdote jesuita chileno, gran apóstol de los pobres y los jóvenes.

Sacerdote jesuita chileno, gran apóstol de los pobres y los jóvenes. San Agapito de Palestrina: Joven mártir de tan solo 15 años que entregó su vida durante las persecuciones romanas.

Joven mártir de tan solo 15 años que entregó su vida durante las persecuciones romanas. San Fermín de Metz: Obispo galorromano del siglo IV caracterizado por su ardiente labor pastoral.

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Biografía de Santa Elena: el hallazgo histórico de la Vera Cruz

Santa Elena nació alrededor del año 250 en Bitinia y se convirtió en la esposa del general Constancio Cloro. Tras ser repudiada por motivos políticos, mantuvo una vida discreta hasta que su hijo Constantino ascendió al trono imperial.

Al convertirse al cristianismo ya en la madurez, utilizó sus recursos reales para edificar basílicas en Tierra Santa. Durante las excavaciones en el Calvario, encontró tres cruces de madera. Para identificar cuál pertenecía a Jesús, colocó las estructuras sobre una mujer gravemente enferma, quien sanó de inmediato al contacto con la Cruz verdadera (Vera Cruz).

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Patronazgos y favores: ¿por qué pedir la ayuda de Santa Elena hoy?

A Santa Elena se le invoca como patrona de los arqueólogos, las personas divorciadas, los matrimonios con dificultades y, de forma muy especial, para encontrar objetos, caminos o afectos perdidos.

La intercesión de la emperatriz es frecuentemente buscada para:

Recuperar lo extraviado: Tanto objetos valiosos como la paz mental, la vocación o la dirección en la vida.

Tanto objetos valiosos como la paz mental, la vocación o la dirección en la vida. Sanar penas del corazón: Superar rupturas afectivas, traiciones familiares o abandono emocional.

Superar rupturas afectivas, traiciones familiares o abandono emocional. Resolver causas difíciles: Obtener fortaleza en momentos de crisis económica o desamparo social.

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Oración a Santa Elena para recuperar lo perdido y hallar consuelo

Para realizar este sencillo momento de recogida oración, enciende una vela verde o blanca como símbolo de esperanza, haz la señal de la Cruz y recita la siguiente plegaria con fe:

"Gloriosa Santa Elena, mujer firme y piadosa que no dudaste en buscar hasta encontrar el madero sagrado de la Cruz donde nuestro Señor entregó su vida: acudo hoy a tu maternal intercesión.

Tú que conociste la amargura del rechazo y la alegría del triunfo en Dios, alcanza para mí la paciencia y la luz que necesito. Ayúdame a encontrar [mencionar aquí el objeto, la persona o la gracia perdida] y concede que jamás me extravíe del camino de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

La vida de Santa Elena nos enseña que nunca es tarde para emprender la búsqueda de lo que verdaderamente importa en la vida. Sin importar cuán oscuras parezcan las pérdidas actuales, hoy es un día propicio para renovar la esperanza, confiar en que lo extraviado puede ser hallado y dar un paso firme hacia la restauración de tu tranquilidad interior.