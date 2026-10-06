¿Qué se le pide a Nuestra Señora del Rosario? La historia detrás de esta tradición

Nuestra Señora del Rosario es una de las advocaciones de la Virgen María que reúne a miles de fieles alrededor de la fe y la oración.

Año con año, creyentes se reúnen para conmemorarla y agradecerle por los favores recibidos, pero ¿cuál es la historia de Nuestra Señora del Rosario?, ¿por qué es considerada milagrosa y qué se le pide? Aquí te contamos lo que debes saber.

Historia de Nuestra Señora del Rosario

De acuerdo con Vatican News, la historia de Nuestra Señora del Rosario tiene su origen en 1212, cuando la Virgen María se apareció a Santo Domingo de Guzmán mientras se encontraba en Tolosa, Francia.

La aparición ocurrió cuando Santo Domingo pedía ayuda para combatir la herejía albigense. Tras la victoria conseguida, el rezo del rosario comenzó a adquirir una gran importancia entre los creyentes, quienes lo consideraban una forma de protección y un recurso para fortalecer su fe.

Con el paso del tiempo, el rosario también se convirtió en una oración a la que muchos fieles recurren cuando atraviesan momentos difíciles, pues buscan en ella consuelo, fortaleza y acompañamiento espiritual.

A esta tradición se sumó un episodio ocurrido en 1571. El papa Pío V, dominico y gran devoto de la Virgen, pidió a los creyentes que se unieran en oración mediante el Santo Rosario durante la batalla de Lepanto. Tras la victoria, esta fue atribuida por los creyentes a la intervención divina.

Nuestra Señora del Rosario. Foto: Canva

¿Qué protege la Virgen del Rosario?

Muchos devotos recurren a la Virgen del Rosario para pedir su intercesión en momentos en los que necesitan protección, auxilio o fortaleza para enfrentar situaciones complicadas.

Dentro de la tradición católica, se le pide que interceda por las necesidades espirituales y cotidianas de las personas, así como por situaciones familiares y momentos de dificultad.

Una de las oraciones asociadas con la devoción a la Virgen María expresa esta petición de protección:

“Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios;

no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades,

antes bien, líbranos de todo peligro,

¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita!”

Nuestra Señora del Rosario. Foto: Canva

¿Cuándo es el día de Nuestra Señora del Rosario?

Nuestra Señora del Rosario se celebra cada 7 de octubre, fecha dedicada a esta advocación de la Virgen María dentro de la Iglesia católica.

En México, la celebración también se lleva a cabo en diferentes comunidades y templos donde existe devoción a esta imagen, con actividades religiosas como misas, rezos y celebraciones en las que participan numerosos fieles.

Los creyentes también acuden para agradecer los favores recibidos y pedir su intercesión ante distintas necesidades.

Nuestra Señora del Rosario. Foto: Canva

Nuestra Señora del Rosario es una advocación profundamente vinculada con el rezo del Santo Rosario y la búsqueda de protección, consuelo y fortaleza espiritual, por lo que su celebración reúne cada año a numerosos fieles que mantienen viva esta tradición.