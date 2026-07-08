Escritores, poetas y gestores culturales enviaron una carta a las autoridades culturales de Chiapas, que dirige Angélica Altúzar, en la que exigen restituir el carácter internacional del Premio de Poesía Jaime Sabines y devolver el carácter nacional al Premio de Poesía Rodulfo Figueroa.

Además, cuestionaron que en ambas convocatorias se incluyeran cláusulas que adjudican al organismo cultural “la facultad ambigua y arbitraria de realizar un juicio moral sobre los concursantes”, así como la “explotación laboral de los ganadores, lo que, además de ilegal y autoritario está planteado imprecisamente”.

Escritores cuestionan convocatorias de los Premios Jaime Sabines y Rodulfo Figueroa Cortesía

Por ello exigen remover las cláusulas “a”, “h”, “i” y “j” de las Consideraciones Generales en ambas convocatoria y replantear las cláusulas IV, V y VII de las bases de ambos concursos.

Así lo expone la misiva suscrita por escritores como Ernesto Lumbreras, José Ángel Leyva, Hernán Bravo Varela, José Javier Villarreal, Luis Armenta Malpica, Enzia Verduchi, María Rivera, Fernando de Ita e Izhar León, entre otros más.

“El descontento es acerca de estas convocatorias que salieron hace un par de semanas por estas cláusulas que, a nivel nacional, ya han sido muy criticadas, sobre todo la que ha sido acusada de inconstitucional y de limitar nuestros derechos como personas y ciudadanos mexicanos a la libertad de expresión”, expuso a Excélsior el poeta chiapaneco Izhar León.

Aseguró que ya han lanzado una petición en la plataforma Change.org y, si las autoridades no atienden el llamado, se buscará la vía legal para tramitar diversos amparos.