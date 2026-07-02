'Mala Madre': La exposición en Oaxaca que cuestiona los mitos de la maternidad

OAXACA, Oax.- La exposición textil Mala Madre, de la artista Tania O. Hernández proyecta la maternidad más allá de los ideales impuestos, en el Museo Textil de Oaxaca. A través del bordado, construye un discurso íntimo y poderoso sobre las experiencias, contradicciones, emociones y desafíos que acompañan el maternar.

La muestra cuestiona la idealización del acto de maternar y reivindica la libertad de las mujeres para decidir si quieren o no ser madres, un tema que, pese a los avances sociales, sigue marcado por la presión y el juicio.

Museo Textil de Oaxaca presenta 'Mala Madre', exposición de Tania O. Hernández Foto: Cortesía Museo Textil de Oaxaca

Entre sus piezas destaca una serie de ropa interior femenina intervenida con bordado, una pieza que transforma un objeto profundamente ligado al cuerpo, la intimidad y la feminidad en un espacio de memoria, resistencia y reflexión.

La ropa interior, tan cercana a la piel, se convierte en una metáfora de las huellas físicas y emocionales que deja la maternidad, así como de las expectativas sociales que históricamente se depositan sobre el cuerpo de las mujeres.

Museo Textil de Oaxaca presenta 'Mala Madre', exposición de Tania O. Hernández Foto: Cortesía Museo Textil de Oaxaca

Mala Madre no es un juicio, sino una provocación. Llamarse “mala madre” es una forma de romper con la culpa: “si no tienes hijos, porque no los tuviste; si los tienes, porque trabajas y no estás con ellos; o porque decides dedicarte a ti misma. Siempre hay una mirada que juzga”, considera Hernández.

La muestra en el recinto, ubicado en Hidalgo 917, en el Centro Histórico, abre un espacio de identificación no sólo para las madres, sino también para quienes no lo son.