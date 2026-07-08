La memoria de la danza tendrá su primer repositorio digital abierto al público

Poco más de 40 mil fotografías, bocetos, cartas, programas de mano, partituras, grabaciones y otros documentos de figuras históricas de la danza como Guillermo Arriaga, Cora Flores, Luis Fandiño, Rosa Reyna, Guillermo Keys y la fotógrafa Christa Cowrie integrarán el primer repositorio digital dedicado a la disciplina, abierto a la consulta pública, el cual será lanzado en diciembre próximo, anunció ayer Ofelia Chávez, directora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza (Cenidid), José Limón, del INBAL.

El repositorio, detalló Ofelia Chávez a Excélsior, incluirá el acervo completo de Guillermo Arriaga, el cual ingresó al Cenidid en contrato de comodato, en 2013-2014, con cerca de 18 mil documentos, y es considerado una de las mayores colecciones y fondos documentales de la dependencia, entre programas de mano, correspondencia, notas periodísticas, bocetos, dibujos, fotografías, discos y partituras.

Y agregó:

“Este acervo lo ha preservado e inventariado el Cenidid y ya ahorita tenemos catalogado todo el fondo Guillermo Arriaga, y estamos trabajando el proyecto de una plataforma de acervos y fondos documentales. Ya está diseñada la estructura del repositorio y estamos cargando toda la documentación de este fondo, que será uno de los ocho que subiremos a este repositorio, el cual también incluye instantáneas captadas por Nacho López”.

El anuncio del nacimiento del repositorio digital sobre danza se dio en el marco del homenaje por el centenario del nacimiento del bailarín y coreógrafo Guillermo Arriaga. Foto: Cortesía INBAL.

Otro fondo que integrará el repositorio “será el de la maestra Cora Flores, también figura icónica de la danza mexicana, quien bailó con Guillermo Arriaga el Zapata en innumerables ocasiones y que ha sido la coreógrafa, repositora y reconstructora de esta obra para múltiples generaciones”.

Este acervo, agregó Ofelia Chávez, también ya fue catalogado, procesado y será subido al repositorio.

En particular, tenemos todo lo que fue la Ceremonia del Fuego Olímpico (obra de Arriaga) en 1968 en el sitio arqueológico de Teotihuacan, que bailó Cora Flores y dirigió Arriaga, y todos estos materiales de archivo se irán subiendo y referenciando.

Otro archivo digitalizado que será ingresado a la plataforma será el de Christa Cowrie, quien fue investigadora del Cenidid y una fotógrafa relevante.

En este repositorio se encuentran bocetos, fotografías, programas de mano, cartas, partituras y grabaciones. Foto: Cortesía INBAL.

“Es un fondo impresionante con las fotografías de danza de Christa Cowrie; y también vamos a incluir el archivo de la Coordinación Nacional de Danza (CND), porque hay muchos acervos y fondos documentales que han ingresado en diferentes etapas al Cenidid.

¿Cuántos fondos resguarda actualmente este Centro?, se le preguntó a Ofelia Chávez.

“El Cenidid tiene más de 74 fondos documentales de diferentes figuras de la danza, aunque durante mi gestión se han recibido 16, como los de Martha Forte, Socorro Bastida, el de Cora Flores y Raúl Flores Canelo, que fue donado por Magnolia Flores.

“Tenemos un fondo que entregó Nellie Hapee, otro más de Fernando Maldonado, de Felipe Segura y recién recibimos el de César Delgado; y se está formalizando la donación del archivo digital de Pilar Rioja, así que el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza está trabajando en todos estos fondos, algunos de los cuales están ya catalogados y digitalizados, pero otros aún están en proceso de catalogación y digitalización.

La idea será generar un enorme repositorio de fondos de acervos documentales (incluyendo 70 archivos históricos) con más de 300 mil documentos en total”, aseguró.

¿Con cuántos fondos iniciarán? “Serán ocho fondos, los de Guillermo Arriaga, Cora Flores, Luis Fandiño, Guillermo Keys, Christa Cowrie y Rosa Reyna, así como el de la Fototeca del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza y de la Coordinación Nacional de Danza.

El repositorio digital sobre danza podrá consultarse, a partir de diciembre de 2026, de manera gratuita Foto: Cortesía INBAL.