¿Qué hacer en el CENART en junio 2026?: cartelera completa de eventos

La cartelera del Centro Nacional de las Artes (CENART), de junio, apunta como una de las más esperadas por los amantes de la cultura.

En conferencia de prensa organizadores del CENART y parte del elenco programado para este mes, dieron los avances de las obras, y eventos para este mes, que tiene como fin acercar a todo público.

"Cuando nosotros estamos haciendo estas programaciones, justamente lo hacemos pensando en la diversidad que tenemos de las personas que nos visitan”, señaló a Excélsior, Vicente Jurado López, coordinador del Centro Nacional de las Artes

En el evento participaron también Zemmoa, cantante; Antonio García, en representación de AHF México; Norma Muñoz, dirección de desarrollo académico; Raúl Uribe, dirección de programación Artística del Centro Nacional de las Artes; Susana Alfaro de Enríquez, Viuda de Manuel Enríquez; Luisa Huertas, actriz en El diccionario e integrante del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro.

Programación del CENART en junio 2026: obras, conciertos y actividades gratuitas Foto: Excélsior

Programación del CENART

A la programación de este mes llegan las obras:

Obra El diccionario

Como parte de su décimo aniversario la obra protagonizada por Luisa Huertas, revive la historia de María Moliner, bibliotecaria y lexicógrafa. Del 4 al 20 de junio con un costo de 150 pesos.

El ciclo “Más allá del arcoíris”

Un evento en el que se dará la participación de Zemmoa y David Dávalos con el recital “Ecos de ellas”. Tiene lugar del 12 al 14 de junio.

Programación del CENART en junio 2026: obras, conciertos y actividades gratuitas Foto: Cortesía CENART

Feria Académica

Un evento diseñado para acercar al público a la oferta formativa de la institución, que cuenta con 5 escuelas profesionales dedicadas al arte. Con lugar en la Plaza Legorreta, el jueves 4 de junio.

El evento tendrá también la participación del Grupo Representativo de Circo del Centro Nacional de las Artes. Con entrada libre, en la Plaza de las Artes, a las 14:00 h.

Conmemoración a Manuel Enríquez Salazar

Recordar el trabajo del músico contemporáneo mexicano, a través de las actividades: exposición “Simbolismo sonoro, un acercamiento a su música en el Vestíbulo de la Biblioteca de las Artes, del 17 de junio al 6 de septiembre de 2026.

Y el performance performance “Travesía y memoria. Manuel Enríquez 100 años. Homenaje a su vida y obra por Pilar Urreta”, en el el Foro Experimental Caja Negra, a las 19:00 h.

Programación del CENART en junio 2026: obras, conciertos y actividades gratuitas Foto: Cortesía CENART

“Música del mundo”

Para los amantes de la melodía, habrá siete conciertos con: “Música del mundo”, en el Auditorio Blas Galindo del 7 de junio al 28 de junio. Será la Orquesta Solistas de México, quien dará inicio a este evento el domingo 7, a las 17:00 h.

“Un recorrido por De Falla y por España”

Disfrutar de un recital de piano a cargo de Armando Merino, con la presentación del repertorio de uno de los compositores españoles más representativos del siglo XX, Manuel de la Falla.

Conmemoración Miles David y John Coltrane

Los clásicos del jazz tendrán lugar en esta cartelera con un homenaje musical a cargo de la Joe d’Etienne Big Band. El 13 de junio, a las 19:00 h.

Mehdi Moshtagh

El compositor, músico e investigador del proyecto musical ASATIR, se presentará el 14, a las 17:00 h.

Los viudos de Piazzolla

La agrupación musical argentina, dirigida por César Olguín, con un ensamble de tango, encantará con su música a los espectadores el viernes 19 de junio, a las 19:00 h.

Concierto: “Variaciones Enigma”

Un bagaje musical a cargo de las obras de Aaron Copland, Benjamin Britten y Edward Elgar, al que se une Neal Stulberg de la Universidad de los Ángeles, California (UCLA), como director invitado. El 27, a las 13:30 h.

Concierto: “La última y nos vamos”

Este imperdible evento musical con clásicos de Astor Piazzola y Claude Debussy, bajo la batuta de José Aréan y con la participación del pianista Rodolfo Ritter. El 28, a las 13:30 h.

Obra: “Duelo de brujos”

Ideal para las infancias, con teatro, títeres y música en vivo. Un espacio para compartir todas las artes en familia, a cargo de la compañía Jengibre Teatro. Del 6 al 20 de junio.

Programación del CENART en junio 2026: obras, conciertos y actividades gratuitas Foto: Cortesía CENART

“La cancha como escenario”

Actividades diseñadas en el marco del mundial con la llegada del conversatorio “Poéticas Urbanas. Arte y Fútbol”. El 17, a las 12:00 h, en el Aula Magna José Vasconcelos.

Documental Ángeles FC

Un largometraje mexicano dirigido por Roberto Ortiz y Luisa Bravo que sigue la historia de un hombre que tras un pasado diferente, busca redimirse y ayuda a su comunidad. El 17, a las 16:00 horas.

“Cuerpo en juego, activación y diálogo”

Para los futbolistas y bailarines esta es una actividad ideal al ser una sesión practica para activar músculos y prevenir lesiones.

Con 10 espacios escénicos, el CENART ofrece usualmente 80 actividades, con más del 90 por ciento de la programación de entrada gratuita, lo que acerca el arte al público de todas las edades. Es posible consultar sus horarios y precios en las redes oficiales del recinto.