Editor de Astérix derrota a empresario polaco por “Obélix”

La justicia de la Unión Europea falló este miércoles a favor de la editorial que administra los derechos de “Astérix”, en una disputa legal contra un empresario polaco que registró la marca “Obelix” para comercializar armas.

El conflicto comenzó en 2022, cuando la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) autorizó el registro de la marca “Obelix” para productos vinculados con la industria armamentista. La decisión provocó la reacción inmediata de las Ediciones Albert René, pertenecientes al grupo Hachette, responsables de proteger el legado creado por René Goscinny y Albert Uderzo.

La defensa de la editorial

La editorial argumentó que el uso del nombre afectaba la reputación del conocido personaje de historieta, conocido por su carácter noble. Además, recordó que la marca “Obelix” ya estaba previamente registrada, por lo que el nuevo uso comercial podría generar confusión entre el público y dañar la imagen de la franquicia.

Aunque en un inicio la EUIPO rechazó el reclamo del editor, el caso llegó al Tribunal General de la Unión Europea con sede en Luxemburgo, donde los jueces reconsideraron el análisis. En su resolución, el tribunal señaló que la evaluación previa estaba “incompleta e incorrecta”, al no tomar en cuenta todos los factores relacionados con la fama y el prestigio internacional del personaje.

Astérix Europa Press

Riesgo para la imagen de Obélix

Los magistrados concluyeron que existía un vínculo evidente entre ambas marcas y que el público podía asociarlas directamente, situación que representaba un riesgo para la reputación de la obra francesa.

Tras la sentencia, el caso volverá ahora a la EUIPO para un nuevo examen, aunque aún existe la posibilidad de presentar un recurso ante la máxima instancia judicial europea.Astérix vive un nuevo auge

La decisión llega en un momento de renovada popularidad para Astérix. El más reciente álbum, “Astérix en Lusitania”, lanzado en octubre de 2025, se convirtió en el estreno más exitoso de la serie en las últimas dos décadas, con más de 1.6 millones de ejemplares vendidos en apenas dos meses.

AAAT*