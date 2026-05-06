Preservan posible altar maya de más de 1,500 años en Yucatán

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reportó la reciente preservación de una estructura arquitectónica en la que pudieron celebrarse funciones de carácter religioso y que formó parte de una unidad residencial habitada hace más de 1,500 años por un grupo maya.

Esto como parte de los trabajos de investigación y conservación por parte del Proyecto de Salvamento Arqueológico del Libramiento Ferroviario a Terminal Multimodal Progreso, en Yucatán.

Este y otros asentamientos cercanos estarían vinculados con la expansión de sitios principales como Chunchucmil y Oxkintok. Foto: Elizabeth Gutiérrez

Dicho conjunto doméstico, informó la dependencia, fue explorado durante el acompañamiento que el INAH realiza en la construcción del servicio ferroviario de carga del Tren Maya, que correrá entre las poblaciones de Poxilá y Paraíso, al sur de Progreso.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Preservan posible altar maya descubierto en salvamento arqueológico del Tren Maya de carga



La estructura cuadrangular, que se compone de tres niveles y una banqueta, ocupa un lugar central dentro de lo que fue una unidad doméstica



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A través de un comunicado, el INAH dijo que la coordinadora de los trabajos arqueológicos en el frente uno —que va de Texán de Palomeque, a la conexión con el frente 2, en la zona de Sierra Papacal—, Susana Echeverría Castillo, informó que “el proyecto ha permitido conocer asentamientos que se desarrollaron en el noroeste de Yucatán, un corredor de aproximadamente 50 kilómetros, al poniente de la ciudad de Mérida”.

Un equipo de arqueólogos y 150 trabajadores manuales hicieron el reconocimiento del sitio patrimonial. José Luis Diaz

En esa ruta, destacó, “se inscribe el asentamiento documentado al norte de la comunidad de Yaxché de Peón, municipio de Ucú, donde un equipo de arqueólogos y 150 trabajadores manuales realizaron el reconocimiento de una unidad integrada por conjuntos domésticos que rodean patios.

De forma preliminar, el hallazgo incluiría una ofrenda, compuesta por una vasija y un sartal de cuentas de concha y piedra verde, recuperada en una de las estructuras domésticas, las cuales los especialistas indican que debió ser habitada en el periodo clásico (400-750 d.C.).

Aspecto de la excavación. José Luis Diaz

Al respecto, el arqueólogo José Luis Díaz, encargado de explorar una estructura cuadrangular, de 6 metros de largo por 6 metros de ancho, detalló que la estructura consta de tres niveles superpuestos con una banqueta adosada en el lado sur, con vista hacia todo el conjunto departamental.

Además, al centro de dicha estructura, casi sobre la laja, se registró un “panucho”, indicó el INAH, es decir, un pequeño disco de caliza usado como tapa lateral para un jobón (tronco ahuecado que sirvió como colmena); mientras que, al sur de la misma área, estaba un arreglo de tres piedras planas.

Ofrenda hallada al interior de una vivienda antigua. Foto: cortesía Susana Echeverría

Al respecto, la arqueóloga Echeverría Castillo, expuso que dada su forma, dimensiones y ubicación dentro de la unidad, se sugiere que este espacio “debió destinarse a funciones relacionadas con la ideología y las creencias del grupo que ahí habitó”, por lo que se propone preservarla en el camino de servicio, mediante la medida técnica de recubrimiento con geotextil.

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