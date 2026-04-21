César Villegas (Oaxaca, 1980) presenta Territorio ritual, una muestra de gráfica y grafiti, compuesta por 13 obras de gráfica y una intervención a muro en el Museo de los Pintores Oaxaqueños (Mupo), en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, hasta el 7 de junio.

La exposición es un muestrario de las más de dos décadas que el artista lleva explorando el arte urbano y las artes gráficas, y desarrollando un estilo personal después de haber estudiado Diseño en la Universidad Mesoamericana.

César Villegas exhibe dos décadas de arte urbano y gráfica en el MUPO FOTOS: CORTESÍA MUSEO DE LOS PINTORES OAXAQUEÑOS

El crítico de arte Edgar Saavedra describe el trabajo del artista: “Más de dos décadas en el grafiti —casi desaparecido o domesticado, contranatura en las salas de los museos— le sirvieron a Villegas para definir su personalidad como autor de un discurso cerebral, valeroso y disruptivo, aunque siempre discreto, sin aspavientos”.

Refiere que sus murales en los mercados 20 de Noviembre o IV Centenario en la ciudad capital, “son otra manifestación de resistencia y quizás un dedo en la llaga para que nadie subestime la capacidad de una comunidad en promover y disfrutar del arte”.

César Villegas exhibe dos décadas de arte urbano y gráfica en el MUPO FOTOS: CORTESÍA MUSEO DE LOS PINTORES OAXAQUEÑOS

El autor del texto de sala expone como ejemplo de un tirabuzón a la conciencia colectiva los trabajos de Villegas que aluden al desperdicio criminal del agua o la adulteración del maíz, elementos que antiguamente se consideraban sagrados.

La muestra Territorio ritual de César Villegas, se presenta en el MUPO, avenida Independencia 607, Centro, Oaxaca. La entrada es libre para los residentes en la entidad.