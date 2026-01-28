Pistolas que disparan notas musicales

Las armas de fuego son transformadas en instrumentos musicales como parte de una exposición de esculturas sociales creadas por el artista Pedro Reyes.

Pistolas, rifles y ametralladoras se convierten en guitarras, flautas o instalaciones mecanizadas que suenan al ritmo musical deseado.

Todo empezó en 2007 con un proyecto que se llamaba Palas por pistolas, en el que, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, convocamos a una campaña de donación voluntaria de armas de fuego. Reunimos mil 527 pistolas que se fundieron para hacer mil 527 palas y se plantaron mil 527 árboles”, señaló Reyes.

El artista mexicano Pedro Reyes posa junto a instrumentos musicales creados a partir de armas de fuego, parte de su proyecto artístico y social Disarm. Excélsior

Aseguró que la idea era tomar a las armas como un elemento que provoca dolor y sufrimiento en las comunidades del mundo y cambiar esa polaridad por un ambiente positivo.

Pedro Reyes es un artista contemporáneo mexicano, arquitecto de formación, conocido por sus proyectos a gran escala que abordan problemas sociales y políticos actuales. Utiliza diversas formas de arte, como la escultura, el performance y el activismo, para incitar al cambio a través de la creatividad y la comunicación.

Es muy importante hablar de las fábricas y empresas que hacen las armas, porque estas compañías, ubicadas en países que conocemos como políticamente pacíficos, como Finlandia, Bélgica y Austria, se dedican a exportar estos productos y lucrar con la muerte de personas en todo el planeta”, explicó.

Reyes ha expuesto prácticamente en museos y galerías de todo el mundo. Su labor escultórica se caracteriza también por un alto nivel de detalle.

Trabajamos casi como cavernícolas: soplando, golpeando, rascando, para ver qué tipo de sonidos se les podía extraer a estos fierros. Así fue como hicimos instrumentos de percusión, de viento y de cuerda”, subrayó el artista.

La exposición Disarm estará montada hasta el próximo 15 de febrero en el nuevo Centro de Artes Inmersivas, ubicado en General Prim 90, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

En esta muestra también puede verse en acción Return to Sender (2020), realizada para el Museo Tinguely de Basilea: una serie de cajas de música en las que Reyes cortó rifles de fabricantes específicos.

Por ejemplo, una caja realizada con rifles de la marca Beretta toca un fragmento de Vivaldi, mientras que otra, elaborada con cañones de pistolas Glock, reproduce un fragmento de Mozart.

El Centro de Artes Inmersivas (CAI) es un espacio cultural dedicado a explorar las posibilidades de las artes inmersivas, entendidas como prácticas aún en construcción.

A través de un marco curatorial que integra arte y entretenimiento, el CAI propone experiencias que no sólo se observan, sino que se viven desde dentro, colocando al público como parte activa de la experiencia.

