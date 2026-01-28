Cancela Philip Glass estreno de su sinfonía; Kennedy Center de Washington

El compositor estadunidense Philip Glass (Maryland, 1937) anunció ayer, en redes sociales, la decisión de cancelar los conciertos que tenía previstos en el Kennedy Center de Washington, en especial el estreno de su Sinfonía No. 15, Lincoln, que sería estrenada en junio, debido “al nuevo rumbo” que tomó dicha institución tras el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca.

El dato

Reconocimiento

· Glass estudió en la Juilliard School de Nueva York. Su reconocimiento internacional aumentó desde la aparición de su ópera Einstein on the Beach (1975).

A través de una carta, difundida en X, el músico aseguró que, luego de una cuidadosa consideración, “he decidido retirar mi Sinfonía No. 15 Lincoln, prevista (para ser interpretada) en el Centro John F. Kennedy”, luego de que esta prestigiosa sala de conciertos fuera rebautizada como Trump-Kennedy Center, en diciembre pasado, por decisión de su junta directiva.

Esta sinfonía, abundó Glass, pretende ser un retrato de Abraham Lincoln, presidente que abolió la esclavitud en EU. Sin embargo, “los valores del Kennedy Center hoy están en directa contradicción con el mensaje de la sinfonía, por lo que siento la obligación de retirar este estreno”, lamentó el compositor de 88 años.

Autor de cientos de obras minimalistas y tres veces nominado al Óscar, Glass se sumó así a la lista de artistas que han cancelado actuaciones en dicha sala de conciertos; luego de las reformas emprendidas por cercanos a Trump.

Además, bajo la nueva directiva se suprimieron los drag shows y los eventos de la comunidad LGBT+, y se organizaron conferencias de la derecha religiosa.

En diciembre pasado, Richard Grenell, director de la institución, criticó las cancelaciones y calificó a los artistas de “activistas” que habían sido “contratados por la anterior dirección de extrema izquierda”.

El cambio de nombre del Kennedy Center, fue denunciado por la familia del fallecido presidente John F. Kennedy y por la oposición demócrata.

Con información de AFP