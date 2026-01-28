Apuestan por teatro y danza con temas sociales; Centro Cultural de España en México

El Centro Cultural de España en México (CCEMx) presenta República del excremento, obra de la compañía de teatro y música La Perra Alegría, basada en el poemario homónimo de la escritora salvadoreña Miroslava Rosales.

La obra aborda temas como la migración forzada, la precariedad de la vida cotidiana y la violencia de género, informó el organismo en un comunicado.

El dato

Elenco internacional

· República del excremento es interpretada por Samanta Pizarro (Chile), Adam Arhelger (Alemania) y Omar Guadarrama (México), como parte de su gira por la CDMX.

Con un equipo integrado por artistas de México, Chile, El Salvador, Argentina y Alemania, este “western surrealista” combina música e interpelación directa para construir un collage escénico que reflexiona sobre la otredad, las fronteras y la identidad.

Con única función mañana, a las 19:00 horas, en el Espacio X del CCEMx, la obra se adentra en la historia de dos mujeres que cruzan la frontera mexicana rumbo a Estados Unidos, junto a un grupo de migrantes. Una huye de sus fantasmas; la otra persigue sus sueños. Al llegar, ambas se enfrentan a la cruda realidad de un país corrupto que no las acoge.

Para sobrevivir, deberán sacrificar sus principios, salvo uno: la solidaridad entre mujeres. Al término se hará un conversatorio virtual con Miroslava Rosales.

Y, en el marco de la Semana del Arte, Ruta del Castor presenta Solaz, proyecto de arte público y danza participativa del coreógrafo español Antonio Ruz, Premio Nacional de Danza de España 2018, en colaboración con la Nueva Red de Bailadores.

El estreno de la pieza en México será el 31 de enero, a las 19:00 horas, en el Jardín Escénico. En este contexto, el CCEMx abrirá sus puertas a un ensayo público que permitirá conocer el proceso creativo del elenco, integrado por talento local e internacional, que transforma el espacio en un lugar de recreo y goce compartido.

En Solaz, Ruz explora la búsqueda del movimiento, la identidad y la mezcla de lenguajes, desde la convicción de que la danza puede trascender el espacio escénico convencional y dialogar con la arquitectura y la energía de otros entornos, permitiendo que nuevos públicos se acerquen a ella.