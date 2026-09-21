Habrá versión mexicana de El Cascanueces: descubre cuándo, dónde y todos los detalles

La época navideña está llena de magia, música y color; El Cascanueces es reúne todo eso, no por nada se ha convertido en el favorito de la temporada. ¿Te imaginas transportar este mundo al contexto mexicano con posadas y piñatas?

Aunque hoy es muy popular, esta obra tiene una larga historia que se remonta a 1816, cuando el alemán E. T. A. Hoffmann publicó el cuento El Cascanueces y el rey de los ratones, una historia algo oscura que fue adaptada al público infantil en 1844 por el francés Alexandre Dumas.

En 1892, la historia llegó al escenario en San Petersburgo, con música de Piotr Ilich Chaikovski, coreografía de Lev Ivanov y Marius Petipa a cargo del argumento, iniciando su camino al éxito. Pero, ¿qué tiene que ver con la Navidad?

La obra se ambienta en la Nochebuena, incluyendo elementos visuales de esta época. Sin embargo, se ubica en la Europa del siglo XIX, lo que puede parecer lejano para los mexicanos, por eso, no te puedes perder El Cascanueces: Una Navidad Mexicana.

El Cascanueces inició como un cuento y hoy es uno de los espectáculos navideños favoritos Canva

El Cascanueces se transforma en una versión mexicana

Cada año, durante diciembre, el ballet de El Cascanueces se presenta en diferentes recintos en México, sin embargo, en esta ocasión la obra se unirá a las tradiciones mexicanas en El Cascanueces: Una Navidad Mexicana.

Tomando en cuenta los elementos centrales, el clásico navideño se reinventó para celebrar la identidad y riqueza cultural en México. De esta forma, Clara se transforma en Lupita, una niña que recibe un misterioso cascanueces durante una posada.

Al caer la noche, el Ratón Díaz y su ejército amenazan el espíritu de la Navidad, desatando una fantástica batalla junto al Cascanueces, revolucionarios y Adelitas.

Tras la victoria, Lupita emprende un viaje por el reino de las leyendas y tradiciones mexicanas, habitado por alebrijes, guerreros mexicas y otros personajes mexicanos.

Por lo tanto, la versión mexicana de El Cascanueces promete una combinación de danza clásica, color y tradiciones con el toque de nuestro país.

¿Cuándo se presenta El Cascanueces: Una Navidad Mexicana?

El Cascanueces: Una Navidad Mexicana se presentará el fin de semana del 4, 5 y 6 de diciembre con funciones el viernes a las 8 de la noche, y sábado y domingo, 1 y 6 de la tarde.

Este clásico se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y los boletos ya se encuentran a la venta en Ticketmaster. El costo va de los 385 pesos a los mil 140 pesos, más 50 pesos de cargos.

El espectáculo es apto para toda la familia, pero toma en cuenta que, a partir de los 3 años los niños pagan boleto y dura alrededor de 120 minutos.

Si eres fan de la Navidad mexicana, no te puedes perder la versión mexa de El Cascanueces. Toma nota de las fechas y no te quedes sin tus boletos.