¡De Polanco a San Ángel! Estos serán los recorridos guiados gratuitos en la CDMX de este mes

¿Te gustaría conocer la historia de algunos lugares como el teatro Ángela Peralta o una visita guiada en el Archivo Histórico de la Ciudad de México? La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció la programación oficial de los Paseos Históricos de este mes.

A través de este programa, la dependencia capitalina ofrecerá recorridos guiados gratuitos todos los domingos del mes, con el objetivo de difundir el patrimonio arquitectónico, el desarrollo urbanístico y el legado de distintos personajes que han marcado la historia de la capital del país.

Un paseo por Polanco; habrá un concierto al final

El ciclo de actividades dominicales iniciará el 8 de marzo con la ruta denominada Ángela Peralta. El ruiseñor mexicano, programada en la zona de Polanco. El punto de reunión será en la intersección de las calles Aristóteles y Emilio Castelar a las 10:45 horas. Durante este trayecto, los asistentes recorrerán el Parque Lincoln y conocerán la historia del Teatro Ángela Peralta.

Este foro al aire libre, edificado en el año 1938 bajo el diseño arquitectónico de Enrique Aragón Echegaray y el ingeniero Francisco Lasso, presenta una concha acústica que tomó como inspiración el formato del Hollywood Bowl de California. Como parte de la jornada, la Orquesta Típica de la Ciudad de México ofrecerá un concierto en las instalaciones del recinto.

Teatro al aire libre Ángela Peralta en Polanco Rodolfo Angulo / Cuartoscuro

Un domingo para conocer a Esperanza Iris

Para el domingo 15 de marzo, las actividades se trasladarán al Centro Histórico con el recorrido titulado Esperanza Iris. La reina de la opereta.

El grupo se reunirá en el cruce de las calles Xicoténcatl y Donceles a la misma hora habitual. El itinerario incluye una visita guiada al Archivo Histórico de la Ciudad de México, un inmueble con fachada de estilo barroco que resguarda la memoria político-administrativa de la metrópoli.

En este espacio también se conservan documentos personales y artísticos de la cantante y empresaria Esperanza Iris, quien en 1918 fundó el teatro de la ciudad que hoy lleva su nombre.

Esperanza Iris Especial

Un paseo por San Ángel

El tercer recorrido del mes, programado para el 22 de marzo, explorará el sur de la capital bajo el título De Tenanitla a la Villa de San Ángel. La cita será en la Plaza de San Jacinto, en la alcaldía Álvaro Obregón. Los especialistas explicarán la evolución de este asentamiento, cuyo nombre original en idioma náhuatl significa "muralla de piedra", una denominación otorgada por su ubicación sobre la roca volcánica resultante de la erupción del volcán Xitle.

La ruta documentará la llegada de la orden de los dominicos, constructores del primer templo de adobe de la zona, y la posterior instalación de los carmelitas, cuyo convento dedicado a San Ángelo Mártir dio el nombre actual a la colonia. Los asistentes también observarán inmuebles de la etapa virreinal, como la Casa del Risco y la Casa del Obispo Madrid.

Un domingo para conocer a la Diana Cazadora

El programa de marzo concluirá el domingo 29 con la ruta “A un paso de Reforma, una ventana a Chiapas”, cuyo punto de encuentro será el camellón de Paseo de la Reforma y la calle Toledo, en la colonia Juárez.

Los participantes visitarán una casona de estilo neocolonial que alberga obras murales y un edificio de diseño art decó construido por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia entre los años 1946 y 1950. El trayecto se complementará con una revisión histórica del monumento de la Diana Cazadora, escultura cuyo nombre original fue “La flechadora de las estrellas del norte”.

Siempre le has dicho 'Diana Cazadora', pero ese no es su nombre oficial. Foto: Cuartoscuro.

¿Qué debes llevar para los Paseos Históricos?

La Secretaría de Cultura precisó que todos los paseos inician a las 10:45 horas. No se requiere ningún tipo de registro previo ni existe un límite de asistencia, ya que las rutas están diseñadas para el público en general bajo un formato de entrada libre.

Los interesados únicamente deben presentarse en los puntos de encuentro indicados y ubicar a los guías del programa, quienes se identifican mediante un chaleco negro con los logotipos oficiales de la iniciativa.