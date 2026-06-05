El pacto sagrado de Papantla: entre danzas totonacas y rezos por la paz en Corpus Christi

PAPANTLA, Ver.—La celebración de Corpus Christi volvió a tomar las calles de Papantla con una fuerza que echa abajo cualquier intento de reducirla a simple tradición religiosa. Danzas rituales, plegarias comunitarias y con un reclamo silencioso por seguridad, la ciudad vivió este jueves una de las festividades más antiguas y simbólicas del Totonacapan.

El origen de la fiesta de Corpus Christi en Papantla se remonta a un encuentro y choque, entre dos calendarios sagrados. Mucho antes de la llegada española, los pueblos totonacos realizaban ceremonias vinculadas al ciclo del maíz, marcadas por periodos de 65 días en los que se pedían lluvias, fertilidad y equilibrio con la naturaleza.

Corpus Christi en Papantla: Historia, sincretismo y fe en el Totonacapan Lourdes López / Corresponsal

Estas ceremonias incluían danzas, música de viento, ofrendas y recorridos por los pueblos de la región: el ritual ya estaba profundamente arraigado en la vida agrícola del Totonacapan.

Con la evangelización del siglo XVI, los frailes aprovecharon la coincidencia temporal entre esos ciclos y la festividad católica del Corpus Christi, superponiendo la liturgia cristiana sobre prácticas indígenas que no pudieron erradicar del todo.

El resultado fue un sincretismo duradero: la procesión católica se mezcló con danzas ancestrales, los santos convivieron con los antiguos guardianes del maíz y la comunidad reinterpretó la eucaristía como un pacto de protección y abundancia. Así nació una fiesta híbrida que hoy sigue siendo un eje de identidad cultural en Papantla.

Corpus Christi en Papantla: Historia, sincretismo y fe en el Totonacapan Lourdes López / Corresponsal

La jornada del Jueves de Corpus inició en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, desde donde partió la procesión que recorrió el centro histórico realizando las tradicionales cuatro estaciones. A cada pausa, los feligreses ofrecieron oraciones por las cosechas, la salud y —este año con especial insistencia— por la paz en la región. La liturgia incorporó danzas totonacas.