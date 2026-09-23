Exposición de Graciela Iturbide en el CaSa Oaxaca: Revelan origen de 'Autorretrato con serpientes'

Como parte de la celebración del vigésimo aniversario del Centro de las Artes de San Agustín, (CaSa), en San Agustín Etla, se presenta la exposición Graciela Iturbide (1942, Ciudad de México), referente de la fotografía en México y el mundo.

La muestra presenta las imágenes que Iturbide, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025, registró durante el proceso de transformación de la antigua fábrica textil al actual espacio cultural, localizado en el Valle de Etla.

Exposición Graciela Iturbide CaSa San Agustin Etla FOTOS: GRACIELA ITURBIDE/ CORTESÍA CaSa

Daniel Brena, director del Centro de las Artes de San Agustín y Osman Domínguez, jefe de Actividades Artísticas de ese recinto, fueron co-curadores en la muestra, para el desarrollo de la exposición Graciela Iturbide, realizaron una investigación en distintos ámbitos, como entrevistas a antiguos trabajadores, identificación de personas y reconstrucción de las circunstancias en que Iturbide tomó las imágenes, en el proceso constructivo del recinto.

El origen de 'Autorretrato con serpientes': El hallazgo en el Centro de las Artes de San Agustín

“Uno de los hallazgos de la investigación para esta exposición fue confirmar que Autorretrato con serpientes (2006), una de las fotografías más reconocidas de Iturbide, fue realizada en el CaSa”, destacó Brena.

Exposición Graciela Iturbide CaSa San Agustin Etla FOTOS: GRACIELA ITURBIDE/ CORTESÍA CaSa

La amistad con Francisco Toledo y la historia de la restauración del CaSa

La fotógrafa y el artista Francisco Toledo (1940-2019) mantuvieron una amistad y colaboraron desde 1979, cuando él la invitó a recorrer y fotografiar Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec. De ese trabajo surgió Juchitán de las mujeres (1979–1988).

El vínculo de Iturbide con el Centro de las Artes de San Agustín comenzó antes de que éste abriera como espacio artístico alternativo.

La restauración del inmueble se realizó entre los años 2000 y 2006, la etapa final de este proceso estuvo a cargo de la arquitecta Claudina López Morales y participaron más de 100 personas, organizadas en dos turnos para concluir la obra.

La exposición Graciela Iturbide que se exhibe en el Centro de las Artes de San Agustín, podrá visitarse hasta el 29 de noviembre. Este espacio cultural es el primer centro de artes ecológico de Latinoamérica.