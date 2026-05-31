Cierran museo en Oaxaca por plantón

OAXACA, Oax.- El plantón magisterial de la Sección 22 del SNTE-CNTE, instalado en el primer cuadro de la ciudad capital obligó al cierre de temporal del Museo de los Pintores Oaxaqueños (Mupo) debido a que las casas de campaña, mecates y plásticos obstaculizan el acceso al espacio cultural, por lo que únicamente la dirección y elementos de guardia y custodia ingresan al inmueble. Las actividades se reanudarán una vez que la gremial disidente levante su paro indefinido.

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