Noticias culturales hoy: qué está pasando en el mundo del arte

Encontrar los temas clave entre tanta información puede ser un reto. En este recorrido por las noticias culturales, seleccionamos los eventos, tendencias y descubrimientos que están marcando la conversación en los museos y galerías del mundo.

Este resumen de cultura está pensado para quienes buscan estar al día con el patrimonio y la historia, sin perderse en los detalles.

Fuorisalone 2026 en Milán: arte y diseño sensorial en la antesala de la Semana del Diseño

Como parte del evento Fuorisalone 2026, que se realiza en vísperas de la Semana del Diseño de Milán, varias personas se sientan en un sofá en la instalación Chasing the sun (Persiguiendo el sol) de Veuve Clicquot y Yinka Ilori; mientras que una mujer visita la instalación Goodbye disconfort (Adiós al malestar), diseñada por Thirtyone Design+ Managmenet de Claudia Campone.

Fuorisalone 2026 en Milán: arte y diseño sensorial en la antesala de la Semana del Diseño AFP

Año nuevo yazidí en Turquía: qué es el Çarşema Sor y por qué se celebra

SIRNAK, Turquía.- Pobladores de la aldea de Magara, en la provincia turca de Sirnak celebran el Çarşema Sor o Miércoles Rojo, la festividad religiosa más importante entre los yazidíes kurdos, que simboliza la renovación de la naturaleza, el inicio de la vida y la creación del mundo.

Los yazidíes kurdos creen que en este día Dios creó el mundo y trajo la vida a él. Por ello, esta festividad se considera el inicio de la existencia y de la vida.

Año nuevo yazidí en Turquía: qué es el Çarşema Sor y por qué se celebra Reuters

Rifan obra de Pablo Picasso en París: cómo un boleto de 100 euros ganó ‘Cabeza de mujer’

MADRID.– Un hombre francés aficionado al arte ganó este martes el cuadro Cabeza de mujer, de Pablo Picasso, valorado en más de un millón de euros, al participar en una rifa benéfica de 100 euros, según informa ‘The Guardian’.

Ari Hodara, nombre del ganador, participó en la tercera edición de la iniciativa ‘1 Picasso por 100 euros’, organizada por la Fondation Recherche Alzheimer. El sorteo se realizó en París en la casa de subastas Christie’s y, según el medio británico, los organizadores habían vendido las 120 mil boletos a la venta, recaudando 12 millones de euros que se destinarán a la investigación del Alzheimer.

Rifan obra de Pablo Picasso en París: cómo un boleto de 100 euros ganó ‘Cabeza de mujer’ Reuters

Museo Arqueológico Nacional en Madrid: exposición sobre falsificaciones del siglo XIX

MADRID.– Bajo el título ‘¿Verdadero o falso? La ficción de la autenticidad en las falsificaciones del siglo XIX, el Museo Arqueológico Nacional saca de sus almacenes piezas poco conocidas. En un espacio al que llamó Vitrina Cero, el museo invita a explorar la delgada línea entre lo verdadero y lo falso, y a comprender cómo la pasión por acumular objetos antiguos llevó a la construcción de un patrimonio cultural ficticio.

El Greco sería el único autor de ‘El Bautismo de Cristo’, según estudio reciente

Durante mucho tiempo, los historiadores del arte creyeron que El Bautismo de Cristo habría sido un trabajo en equipo pintado por El Greco, pero con la colaboración de varios artistas de su taller. Ahora, expertos de la Universidad Case Western Reserve, en EU, sugirieron que El Greco podría ser el único pintor en la obra, según publicaron en Science Advances.

El Greco sería el único autor de ‘El Bautismo de Cristo’, según estudio reciente Reuters

Las noticias culturales hoy muestran cómo el arte y las tradiciones siguen evolucionando, ya sea a través de nuevas exposiciones, investigaciones o celebraciones que mantienen viva la identidad de distintas comunidades.