¿Qué puede hacer un niño para proteger la naturaleza? Este libro tiene la respuesta

La lectura puede abrir la puerta a mundos fantásticos, pero también ayudar a las niñas y niños a comprender la realidad que los rodea. Ese es el objetivo de "Conoce algunas especies mexicanas en peligro, ¡y cómo podemos ayudarlas!", un libro que busca acercar a las infancias a la biodiversidad de México de una forma divertida, dinámica y llena de aprendizaje.

A través de actividades, ilustraciones y datos curiosos, este ejemplar invita a reflexionar sobre una problemática urgente: la desaparición de especies que forman parte de los ecosistemas mexicanos.

En entrevista, las autoras Clementina Equihua y Alejandra Medellín compartieron cómo nació este proyecto y por qué consideran que su mensaje puede inspirar tanto a niños como a adultos.

“Hicimos esta obra, dedicada a las niñas y niños de México y de todo el mundo con la esperanza de que se enamoren de la biodiversidad y tengan las herramientas para protegerla, sin importar cuál es el gusto que tengan por la naturaleza. Si quieren ser abogados, si quieren ser arquitectas, urbanistas, no importa, todos podemos aportar algo”, señaló Clementina Equihua.

Un libro de especies mexicanas en peligro de extinción

Este libro permite que las niñas y los niños descubran algunos de los organismos que actualmente enfrentan riesgo de desaparecer, al mismo tiempo que aprenden qué acciones pueden ayudar a protegerlos.

Las autoras explicaron que el proyecto tomó más de dos años de trabajo y que la idea surgió durante una conversación informal en un café junto a Dalila Carreño. Desde el inicio tuvieron claro que querían abordar el tema de las especies en peligro de extinción desde una perspectiva diferente.

Al tratarse de un tema que suele asociarse con noticias preocupantes, buscaron una manera de convertirlo en una experiencia cercana y participativa para los lectores.

“Buscamos una manera de hablar del tema que invite a las personas que lo lean, desde niños, como decimos, niños de 0 años a 99, a que conversen sobre el tema y que piensen que hay muchas maneras de conocer sobre la biodiversidad y cómo ayudar a protegerlas”, explicó Equihua.

Conoce algunas especies mexicanas en peligro, ¡y cómo podemos ayudarlas!: entrevista autoras Foto: Penguin Random House

Actividades para aprender jugando sobre la biodiversidad

Además de ofrecer información sobre distintas especies mexicanas, el libro incluye actividades diseñadas para reforzar el aprendizaje de manera entretenida.

Las familias encontrarán ejercicios como unir puntos para revelar figuras, crucigramas, juegos de observación y actividades de relación, pensadas para despertar la curiosidad de los más pequeños.

El ejemplar, ilustrado por Mariana Aguila, cuenta con 30 actividades que pueden realizarse en compañía de padres, madres, docentes o cuidadores.

“Muchas de las actividades que tenemos pensadas también son como para que platiquen las niñeces con sus papás o profesores y, pues, idealmente, que estas personas también los disfruten”, comentó Alejandra Medellín.

De esta forma, el libro también busca fortalecer los momentos en familia mientras se reflexiona sobre la importancia de conservar la naturaleza y el papel que desempeña cada especie dentro de su ecosistema. El costo del ejemplar es de 269 pesos.

Conoce algunas especies mexicanas en peligro, ¡y cómo podemos ayudarlas!: entrevista autoras Foto: Penguin Random House

¿Para quién está dirigido este libro sobre especies mexicanas?

Aunque el contenido fue pensado principalmente para niñas y niños de 8 años en adelante, las autoras coinciden en que cualquier persona puede disfrutarlo.

“El libro va dirigido inicialmente a niñas y niños de más de 8 años, pero la verdad es que nos gustaría que todo el mundo de todas las edades pueda disfrutar del libro, porque justamente tiene mucha información que es relevante para todos”, señaló Medellín.

Y es que uno de los mensajes centrales de la obra es que el cuidado del medio ambiente no depende únicamente de científicos o especialistas.

Conoce algunas especies mexicanas en peligro, ¡y cómo podemos ayudarlas!: entrevista autoras Foto: Penguin Random House

Mensaje que las autoras esperan dejar en las infancias

Además de los datos sobre biodiversidad o las actividades recreativas, las autoras esperan que las nuevas generaciones comprendan que todos tienen la capacidad de generar un cambio.

Aunque actualmente el libro está enfocado en especies mexicanas, no descartan desarrollar nuevos proyectos relacionados con la conservación ambiental en el futuro.

Sin embargo, lo más importante para ellas es que las infancias se lleven una idea clara: cualquier persona puede contribuir a proteger la naturaleza.

Las autoras destacaron que no es necesario dedicarse a la ciencia para involucrarse en el cuidado del medio ambiente. Desde pequeñas acciones cotidianas, todos podemos participar en la conservación de los ecosistemas y en la protección de las especies que hoy enfrentan algún nivel de riesgo.

Conoce algunas especies mexicanas en peligro, ¡y cómo podemos ayudarlas!: entrevista autoras Foto: Penguin Random House

¿Quiénes son las autoras del libro?

Clementina Equihua

Divulgadora científica del Instituto de Ecología de la UNAM y autora de diversos libros infantiles de divulgación. Su trabajo se enfoca en acercar la ciencia y la ecología a las nuevas generaciones mediante narrativas accesibles y atractivas.

Alejandra Medellín

Diseñadora e ilustradora con más de ocho años de experiencia en visualización de datos y diseño editorial. También es cineasta, periodista y creadora de Cine Tule, una casa productora enfocada en proyectos de comunicación científica.

Este libro representa una oportunidad para que niñas, niños y adultos comprendan uno de los desafíos ambientales más importantes de la actualidad y descubran que proteger a las especies en peligro de extinción es una tarea en la que todos pueden participar.