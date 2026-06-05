Solo por una noche: la impactante obra de danza contemporánea que llega a Bellas Artes

Si disfrutas de la danza contemporánea y las propuestas escénicas que invitan a la reflexión, entonces no puedes perderte TRASLADO PERMANENTE, una obra que explora de manera sensorial y colectiva temas como la migración, el desplazamiento y la transformación humana.

Esta puesta en escena llegará a uno de los recintos culturales más emblemáticos de la Ciudad de México: el Palacio de Bellas Artes, donde ofrecerá una función especial adaptada al formato teatral.

¿De qué trata la obra TRASLADO PERMANENTE?

TRASLADO PERMANENTE es una obra de danza contemporánea que invita al público a reflexionar sobre la migración y el desplazamiento constante a través del cuerpo como símbolo de resistencia, memoria y transformación.

La propuesta busca generar una experiencia inmersiva en la que los espectadores puedan conectar con las emociones y desafíos que acompañan los procesos de movilidad humana.

Aunque la obra fue estrenada en 2024 en la Explanada del MUAC, en colaboración con Danza UNAM y con el apoyo de EFIARTES, ahora regresa en una versión adaptada para teatro, permitiendo una nueva cercanía con el público.

Elenco y equipo creativo de TRASLADO PERMANENTE

La obra es presentada por la compañía ATERNO y está dirigida por el coreógrafo César Brodermann, reconocido por sus propuestas escénicas que exploran problemáticas sociales desde el movimiento.

En escena participan ocho performers acompañados por un destacado equipo creativo integrado por Brenda Pérez, Ilse Urquieta, Jésica Elizondo (SNCA 2023-2026), Raúl Mendoza / Estudio.8921, Barbara Sanchez Kane, Isay Ramírez, Luis Brodermann y el fotógrafo Jacobo Ríos.

Traslado Permanente llega a Bellas Artes: cuándo es y de qué trata la obra de danza contemporánea Foto: Cortesía ATERNO

¿Cuándo será la función de TRASLADO PERMANENTE en Bellas Artes?

Si te interesa asistir a esta experiencia artística, es importante apartar la fecha, ya que se trata de una función única.

La presentación se llevará a cabo el próximo 9 de julio a las 20:00 horas en el Palacio de Bellas Artes. La obra tiene una duración aproximada de 60 minutos. Puedes adquirir los boletos en Taquilla y Ticketmaster.

¿Cómo llegar al Palacio de Bellas Artes?

El recinto se encuentra ubicado en Avenida Juárez s/n, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

La forma más sencilla de llegar en transporte público es a través de la estación Bellas Artes del Sistema de Transporte Colectivo Metro, correspondiente a la Línea 2.

Traslado Permanente llega a Bellas Artes: cuándo es y de qué trata la obra de danza contemporánea Foto: Canva

Si aún no tienes planes para esa fecha, esta puede ser una gran oportunidad para acercarte a una propuesta de danza contemporánea que aborda temas actuales desde una experiencia artística y sensorial.