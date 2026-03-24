Violinista Nancy Zhou llega a Xalapa con Filarmonía y repertorio clásico

Nancy Zhou, la violinista chinoestadunidense realizará su debut en la capital veracruzana y se presentará con la Orquesta Filarmonía el próximo 26 de marzo en el Casino Xalapeño, en Veracruz.

Zhou, una virtuosa violinista joven nacida en Estados Unidos en una familia china, realizó su formación en instituciones de élite como el Conservatorio de San Francisco y la escuela Juilliard (campus China).

La artista llegará a México gracias a una colaboración entre Filarmonía, el Departamento de Música de la UNAM y el Festival Internacional de Música de Guadalajara.

Su agenda internacional la coloca junto a orquestas de primer nivel, lo que convierte su visita en un acontecimiento excepcional para el público veracruzano.

El programa de la presentación de Nancy Zhou en Xalapa

El programa incluye la obertura Così fan tutte de Mozart, la Sinfonía Londres, de Haydn y el Concierto para violín, de Mendelssohn, obra que exige sensibilidad y excelencia técnica, y que permitirá apreciar la madurez interpretativa de la solista.

Para Jorge Vázquez, director artístico de Filarmonía, el entusiasmo juvenil por la música clásica es innegable. “Si no te das cuenta del hervidero de artistas jóvenes en todo el mundo, es que vives debajo de una piedra”, afirma.

La evidencia está en todas partes: los conciertos recientes de la UNAM agotaron localidades en Sala Nezahualcóyotl, el Festival de Guadalajara está impulsado por equipos jóvenes, y en México la asistencia de público menor de 35 años supera la de muchos países europeos. “En Latinoamérica, y especialmente en México, los jóvenes vienen a los conciertos. Es una de las grandes joyas culturales que tenemos”, añade.

Filarmonía, que ya tiene programación asegurada hasta 2028, apuesta por la calidad artística y por acercar al público local a intérpretes del más alto nivel. La gira con Nancy Zhou incluye presentaciones en Xalapa, el 26 de marzo; un día después en Córdoba y en Puebla el sábado 28, antes de su participación en el Festival de Guadalajara.

*mcam