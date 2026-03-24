Loohvana: Arte y comunidad florecen en el Valle de Etla, en Oaxaca

Ante el avance de la gentrificación, creadores de diversas trayectorias y lenguajes, decidieron migrar hacia otros territorios, fuera del capital de Oaxaca, fincar su arte desde las raíces, en comunidad, y prosperar en equilibrio en el Valle de Etla, al poniente de la capital.

De esta manera surgió Loohvana: Lugar de tierra fértil, una exhibición de pintura y escultura de más de 150 artistas pensada como un espacio de encuentro, también como resistencia cultural a ese proceso de transformación urbana donde cada vez es más difícil que proyectos culturales independientes y emprendimientos jóvenes encuentren un lugar.

Durante cuatro días, el corazón de la Villa de Etla fue el punto de convergencia para creadores de diversas trayectorias y lenguajes, donde las etiquetas como contemporáneo, anacrónico, disruptivo, complaciente o comercial pasaron a un segundo plano”, comentó Moisés García Nava, artista y catedrático de la licenciatura de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

“El ambiente se sentía lleno de creatividad, cultura y talento. Cada obra contaba una historia, transmitiendo profundamente emociones que conectaban con quienes estábamos ahí. La combinación de pintura y escultura hizo que el recorrido fuera inspirador y lleno de sorpresas”, agregó.

Una palabra de raíz zapoteca que habla de la fertilidad

Loohvana, es el nombre que originalmente recibieron las tierras al norte del Valles de Oaxaca, lo que hoy conocemos como el Valle de Etla. Es una palabra de raíz zapoteca que habla de la fertilidad y riqueza natural que provee lo necesario para sostener la vida de un valle entero.

La muestra colectiva es un proyecto impulsado por el artista Manuel Miguel en colaboración con la Galería Alkaro 21 de Ana Laura Agustín y el profesor universitario, Moisés García Nava, quienes coinciden en recuperar “el arte como una práctica ligada al territorio, la comunidad y los procesos de creación colectiva”.

Un diálogo entre generaciones

La muestra destaca por su pluralidad. En los muros y pasillos de la Villa convergen maestros de trayectoria consolidada con jóvenes talentos, creando un diálogo entre la pintura contemporánea y la escultura monumental. Las obras exploran temáticas que van desde la cosmovisión indígena y el ciclo agrícola hasta la crítica social moderna, manteniendo siempre como hilo conductor la identidad del Valle de Etla.

A diferencia de las galerías convencionales, Loohvana apuesta por la democratización del arte. Al instalarse en un punto de tránsito cotidiano para los habitantes y visitantes de la Villa, la exposición rompe la barrera entre el espectador y la obra, permitiendo que el mercado, la iglesia y la plaza se integren al fenómeno artístico.

*mcam