¿Fan del hallyu? El museo Guimet de París inaugura una exposición sobre el K-pop y K-beauty

El museo Guimet de París abre sus puertas a una exposición que se enfoca en explicar cómo surgió el concepto de belleza en Corea y cómo este ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno global. La muestra conecta el pasado artístico del país asiático con la actual industria cosmética conocida como K-Beauty y también un recorrido por el K-pop.

A partir de una selección de piezas tradicionales y objetos históricos, la exposición permite comprender que la estética coreana no es una tendencia reciente, sino el resultado de una construcción cultural que ha perdurado durante siglos.

Una exposición que conecta tradición y modernidad

Bajo el título "K-Beauty. Belleza coreana, historia de un fenómeno", la muestra propone un recorrido por cerca de 300 años de historia. En ella se reúnen obras destacadas del arte coreano, muchas de ellas prestadas por instituciones internacionales, junto con testimonios que ayudan a entender la evolución de los estándares estéticos.

Estos elementos también permiten observar "la permanencia de modelos antiguos" y los cambios que surgieron con la llegada de la globalización, un proceso clave para entender la transformación de la belleza coreana en un fenómeno internacional.

El contexto de Corea del Sur y su impacto global

Hablar del auge del K-Beauty también implica entender el crecimiento de Corea del Sur. Este país, con cifras económicas y demográficas similares a las de España, ha tenido un desarrollo acelerado desde el final de la guerra de Corea entre 1950 y 1953, cuando la península quedó dividida.

En pocas décadas, Corea del Sur logró posicionarse como un exportador de productos culturales. Actualmente, su influencia se extiende a la música con el K-Pop, la gastronomía con el K-food y las series televisivas conocidas como K-Drama.

EFE

¿Qué hay en la exposición?

Dentro de la exposición se pueden encontrar piezas que muestran cómo era el cuidado personal en distintas épocas. Entre ellas destacan un manual de medicina e higiene del siglo XVII, el maquillaje utilizado por una princesa coreana del siglo XVIII y una pinza para el cabello del siglo XIX.

Estos objetos permiten ver de forma clara cómo las rutinas de belleza actuales tienen raíces en prácticas tradicionales, lo que refuerza la idea de continuidad cultural.

El museo inauguró hoy su nueva exposición EFE

Y no se puede quedar atrás el K-pop, ya que también se expondrán lightsticks de diversos grupos, así como fotos de diferentes idols.

¿Hasta cuándo estará la exposición?

La exposición estará abierta al público hasta el 6 de julio y forma parte de un ciclo especial organizado por el museo Guimet en 2026. Este programa, titulado "K-arrément Corée !", celebra los 140 años de relaciones diplomáticas entre Francia y Corea del Sur.

Con esta iniciativa, el museo busca no solo mostrar el impacto del K-Beauty, sino también fortalecer el intercambio cultural entre ambos países.

PJG