El Museo Franz Mayer prepara un Harlem Shake masivo y noche de memes

El Museo Franz Mayer prepara una noche especial dedicada al humor de internet, los trends y algunos de los momentos más virales de la cultura digital.

La cita será este 26 de agosto, de 18:00 a 22:00 horas, en una jornada que busca reunir a quienes disfrutan de los memes y quieren llevar su creatividad de las redes sociales al espacio físico.

Foto: Instagram Museo Franz Mayer

¿Qué habrá durante esta noche viral?

La propuesta invita a los asistentes a ir vestido de meme, la idea es que el público no solo visite el museo, sino que forme parte de la experiencia y se convierta en protagonista de la noche.

Uno de los momentos que promete llamar especialmente la atención será un Harlem Shake masivo, por lo que los asistentes podrán sumarse a esta dinámica y recrear uno de los fenómenos virales que marcaron la historia de internet.

Foto: Facebook Museo Franz Mayer

¿Cómo funciona la promoción 2x1?

Quienes quieran asistir podrán aprovechar una promoción especial 2x1. Para obtenerla es necesario realizar la compra en línea, llegar acompañado y presentar en la entrada la referencia del meme elegido.

La dinámica busca que los asistentes lleguen en pareja y hagan de su meme favorito parte de la experiencia dentro del museo.

Foto: Facebook Museo Franz Mayer

¿Cuándo será el evento del Museo Franz Mayer?

La noche de memes se llevará a cabo el miércoles 26 de agosto, de 6:00 a 10:00 de la noche. El museo invita al público a prepararse para una velada llena de referencias de internet, humor y tendencias que seguramente harán que más de uno recuerde sus años de mayor actividad en redes sociales.

Con la promesa de sumar "+1000 de aura", el evento se presenta como una oportunidad para disfrutar el museo desde una perspectiva poco convencional y, sobre todo, para compartir una noche llena de memes.

Las entradas pueden adquirirse en línea a través de: https://boletos.franzmayer.org.mx./es

¿Qué hay detrás del fenómeno del Harlem Shake?

Durante mucho tiempo, el Harlem Shake fue descrito como un fenómeno espontáneo surgido de la cultura de internet: videos improvisados, movimientos descoordinados y una dinámica que miles de personas comenzaron a replicar hasta convertirla en un fenómeno viral. Sin embargo, su historia es más compleja y refleja la manera en que la cultura popular puede transformarse y, al mismo tiempo, conservar elementos de épocas anteriores.

El Harlem Shake y "Farmear" forman parte de la cultura de memes y trends virales. Un Harlem Shake masivo podría describirse en tono de broma como una oportunidad para “farmear aura”, porque participar en una dinámica viral te hace parte del momento.