Christie's subastará 'Composición nº III' de Mondrian en octubre por hasta 35 millones de euros

La casa de subastas londinense Christie's ha anunciado la venta de Composición nº III (1920), del artista neerlandés Piet Mondrian, en Londres el próximo 14 de octubre de 2026. La obra sale al mercado por primera vez en su historia, con una estimación de entre 23 y 35 millones de euros.

La obra será una de las piezas centrales de la subasta

La pintura será una de las piezas centrales de su subasta de arte de los siglos XX y XXI, que se celebrará en el marco de la Frieze Week. Con ese precio de salida, el lienzo se ha convertido en el Mondrian más importante ofrecido en una subasta en Europa desde 2009.

La pieza procede de la colección del arquitecto Armand P. Bartos y su esposa Celeste y fue creada en 1920, un año "clave" en el que Mondrian alcanzó la consolidación de su estilo neoplástico tras regresar a París.

Durante ese periodo, el artista pintó únicamente ocho obras fundamentales, de las cuales cinco se conservan en instituciones como:

La Tate de Londres.

El MoMA de Nueva York.

El Museo Stedelijk de Ámsterdam.

La Galleria Nazionale d'Arte Moderna de Roma.