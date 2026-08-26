Christie's subastará 'Composición nº III' de Mondrian en octubre por hasta 35 millones de euros
Christie's ofrecerá en Londres la obra de Piet Mondrian, inédita en el mercado, con una estimación de hasta 35 millones de euros
La casa de subastas londinense Christie's ha anunciado la venta de Composición nº III (1920), del artista neerlandés Piet Mondrian, en Londres el próximo 14 de octubre de 2026. La obra sale al mercado por primera vez en su historia, con una estimación de entre 23 y 35 millones de euros.
La obra será una de las piezas centrales de la subasta
La pintura será una de las piezas centrales de su subasta de arte de los siglos XX y XXI, que se celebrará en el marco de la Frieze Week. Con ese precio de salida, el lienzo se ha convertido en el Mondrian más importante ofrecido en una subasta en Europa desde 2009.
La pieza procede de la colección del arquitecto Armand P. Bartos y su esposa Celeste y fue creada en 1920, un año "clave" en el que Mondrian alcanzó la consolidación de su estilo neoplástico tras regresar a París.
Durante ese periodo, el artista pintó únicamente ocho obras fundamentales, de las cuales cinco se conservan en instituciones como:
La Tate de Londres.
El MoMA de Nueva York.
El Museo Stedelijk de Ámsterdam.
La Galleria Nazionale d'Arte Moderna de Roma.
El Museo Wilhelm-Hack de Ludwigshafen.
Christie's exhibirá la pieza antes de la subasta
Antes de su subasta en la capital británica, donde la obra estará expuesta al público a partir del 8 de octubre, Christie's exhibirá la pieza en sus sedes de Zúrich, París, Nueva York y Hong Kong durante todo el mes de septiembre.
El vicepresidente de Arte de los Siglos XX y XXI de la entidad, Keith Gill, ha destacado que la obra representa la llegada del artista a un "idioma abstracto radical que reconfiguró el lenguaje del arte moderno", calificándola como una de sus pinturas "más importantes y raras" jamás comercializadas.
Mondrian mantiene una fuerte demanda en el mercado internacional
La venta se produce en un contexto de fuerte demanda por las obras de Mondrian en el mercado internacional. Su récord mundial en subasta corresponde a Composition No. III, with Red, Blue, Yellow and Black (1929), adjudicada por 50,6 millones de dólares en Sotheby’s Nueva York en 2015.
El interés por Composición nº III también radica en su pertenencia a la etapa de consolidación del neoplasticismo, movimiento asociado a De Stijl y caracterizado por la reducción de la pintura a líneas rectas, planos y colores primarios.
Mondrian desarrolló estos principios durante su estancia en París y los convirtió posteriormente en una de las referencias fundamentales de la abstracción geométrica del siglo XX.La puja del 14 de octubre determinará el precio final
La estimación de Christie's sitúa la obra entre aproximadamente 23 y 35 millones de euros, aunque el precio final dependerá de la competencia entre los postores durante la subasta del 14 de octubre de 2026.
La pieza no había sido ofrecida públicamente en el mercado hasta ahora. Si a usted le sobran unos euros, adelante.