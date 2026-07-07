Pintura y poesía: Katherine Wong lanza el libro-catálogo de su muestra en el MUPO

OAXACA. Oax.- La pintora y editora Katherine Wong (Jamaica, 1964), también conocida como Peace Kat, presentó el libro-catálogo de su exposición Kairós en la cronometría del efecto papalote en el Museo de los Pintores Oaxaqueños (Mupo). El volumen reúne imágenes de la serie de obras que la pintora presentó en dicho museo del 21 de marzo al 28 de junio de este año.

El libro contiene, además, obras poéticas de Enna Osorio Montejo, Clarisa Camargo, Manuel Matus Manzo, Didier López Carpio, Jessica Santiago, Omar Fabián, Javier Rosas Herrera, Araceli Mancilla, Nallely Tello Méndez y Tamara León, entre otros.

Katherine Wong presenta su libro-catálogo 'Kairós' en el Museo de los Pintores Oaxaqueños Cortesía: Katherine Wong

Con textos introductorios de Jorge Pech Casanova, Javier Rosas Herrera y la propia pintora, el libro despliega no sólo las pinturas que se exhibieron en el Museo de los Pintores Oaxaqueños, sino una serie de dibujos realizados por la artista a partir de los textos poéticos que aportaron las nueve escritoras y los diez escritores convocados por la artista visual.

Este catálogo-antología celebra el hecho que diferentes manifestaciones de arte y de la cultura están en una conversación constante que conecta y se enriquece mutuamente.

Katherine Wong presenta su libro-catálogo 'Kairós' en el Museo de los Pintores Oaxaqueños Cortesía: Katherine Wong

En el texto introductorio que Peace Kat preparó para su muestra y el libro, señala que: “Kairós en la cronometría del efecto papalote explora la interconectividad transformativa de todos los fenómenos, dentro y entre culturas, enfocándose en tres movimientos o tiempos: la capacidad nata de las mujeres de transformarse, la historia del mestizaje chino-mexicano y el amor como alternativa, como la panacea universal de sanación en lo mítico, lo histórico, lo colectivo y lo individual”.

Wong, es una destacada artista visual y pintora radicada en Oaxaca desde mediados de los años 90 del siglo pasado.

Nacida en Jamaica y de ascendencia china, la obra de Katherine Wong explora la identidad, la historia, la arqueología, el mestizaje y también el fenómeno migratorio.