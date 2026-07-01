El linaje de Emilio Sánchez Díaz une el arte de Países Bajos y Oaxaca en el MUPO

OAXACA, Oax.- Emilio Sánchez Díaz nació en Oaxaca en 1958, emigró a los Países Bajos en 1983 y ha desarrollado entre esa nación y su tierra natal una obra pictórica que sostiene una iconografía mexicana enriquecida con el afán de síntesis que caracteriza el arte contemporáneo en neerlandés.

Sus hijos, Pablo Esteban (CDMX, 1988) y Emilio Gerard, Emsar, (CDMX 1987) siguiendo la vocación paterna, son pintores formados en la sociedad neerlandesa, pero decidieron volver a México a crear sus obras; hoy, los tres presentan la exposición Caminos Divergentes —compuesta por obras pictóricas, gráficas y digitales— en el Museo de los Pintores Oaxaqueños (Mupo) hasta el 6 de septiembre.

Museo de los Pintores Oaxaqueños presenta la exposición 'Caminos Divergentes' Cortesía: Museo de los Pintores Oaxaqueños

Esta familia de pintores ha presentado sus obras en diferentes galerías y espacios culturales de los Países Bajos y México. En 2026, las obras de los tres confluyen en el Mupo y permiten apreciar los estilos y preocupaciones divergentes de un linaje en la plástica oaxaqueña que reserva sorpresas para quienes son convocados por este trío de artistas visuales.

Esta no es la primera vez que Oaxaca conecta con la región neerlandesa. El arte de un magistral pintor nacido en Oaxaca durante el virreinato, Miguel Cabrera, hubiese sido imposible sin las lecciones y técnicas de maestros nacidos en los Países Bajos como Peter Paul Rubens, Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer, Willem van de Velde, el Viejo, y sus hijos, Willem van de Velde el Joven y Adriaen van de Velde.

Museo de los Pintores Oaxaqueños presenta la exposición 'Caminos Divergentes' Cortesía: Museo de los Pintores Oaxaqueños

La brevísima actividad del grupo CoBrA en París, de 1948 a 1951, dejó una huella en el arte contemporáneo gracias al neerlandés Karel Appel, el belga Christian Dotremont y el danés Asger Jorn, al grado de que artistas mexicanos como Francisco Toledo y Rodolfo Nieto recibieron la influencia del grupo al tener contacto con Pierre Alechinsky.

A esta breve pincelada entre la plástica neerlandesa y mexicana se añaden los nombres de Emilio Sánchez Díaz y sus hijos Pablo Esteban y Emilio Gerardo Sánchez Rijlaarsdam.