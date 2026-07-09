El Munal  revisa el canon del arte mexicano con 345 obras del siglo XX

El Museo Nacional de Arte (Munal) realiza una nueva lectura de su colección del siglo XX con una mayor presencia de artistas como María Izquierdo, Abraham Ángel y de otros menos conocidos como Paulina Trejo, Amador Lugo Guadarrama, Julio Castellanos y Roberto Delgado, sin dejar de lado a los creadores del canon como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Roberto Montenegro, Dr. Atl y Lola Cueto.

La muestra, Arte y visualidad en el México moderno. Colección Munal siglo XX ocupará las salas permanentes del recinto con un incremento en el número de piezas expuestas, que pasa de 260 a 345, y con una visión que no se reduce a los grandes nombres del arte mexicano.

Esta exposición busca reflexionar sobre el arte moderno en México de 1890 a 1950. Foto: Juan Carlos Talavera.

La exposición busca reflexionar sobre el arte moderno en México, de 1890 a 1950, a partir de una mirada transversal que potencia las imágenes a partir de diferentes disciplinas, como la fotografía, la pintura, la escultura, el grabado y documentos históricos desde la colección del Munal”, detalló a Excélsior David Cáliz.

Y aseguró, que “en este recorrido se busca generar una visión crítica sobre las historiografías oficiales y recuperar nuevas narrativas dentro de la historia del arte de la primera década del siglo XX y hasta su primera mitad”.

Cáliz aseguró que esta nueva museografía también problematiza conceptos como la enseñanza en la educación artística en México, los indigenismos, la construcción cosmopolita de las vanguardias como Los Contemporáneos y relee la importancia del paisaje en México.

Esta muestra reúne fotografía, pintura, escultura, grabado y documentos históricos. Foto: Cortesía Museo Nacional de Arte.

A lo que se suma la recuperación de nombres importantes de mujeres artistas que resguardamos en la colección del Munal, como María Izquierdo, Lola Álvarez Bravo, Lola Cueto, Tina Modotti y Esther Hernández”.

Y se presenta una revisión importante sobre dicha colección, a partir de los fondos documentales para hacer una mirada distinta del proyecto anterior y sacar parte de la obra que había estado en bodega.

El curador destacó que se agregaron piezas como la Bandera de la Unión de Alumnos Pintores y Escultores de la Escuela Nacional de Bellas Artes (1911), los carteles antifascistas del Taller de la Gráfica Popular y algunas marionetas de Juan Guerrero.