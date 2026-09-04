Muere Tony Gatlif, cineasta que llevó la cultura gitana al cine mundial

El cineasta Tony Gatlif, abanderado de la cultura gitana y autor de más de una veintena de películas, algunas de ellas rodadas en España, donde la música tuvo siempre un papel protagonista, murió el miércoles a los 77 años, informó este viernes su familia a AFP.

El director falleció en Arlés, en el sureste de Francia, mientras trabajaba en un proyecto de película histórica. La noticia fue dada a conocer por sus familiares, quienes destacaron la importancia que tuvo su personalidad y su obra a lo largo de su trayectoria cinematográfica.

La familia despide a Tony Gatlif

La belleza de sus películas, su generosidad, su alegría, su poesía y su amor por la música permanecerán para siempre en nosotros", señalaron su esposa, sus hijos y sus nietos en un comunicado.

También le desearon "Latcho Drom", expresión que en la lengua del pueblo gitano significa "Buen viaje" y que, además, es el título de una de sus películas.

Desde 1975, Gatlif dirigió 25 películas, entre ellas "El extranjero loco" (1997) y "Exils" (2004), cinta por la que obtuvo el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes. Su último largometraje, "Ange", se estrenó en 2025.

Una trayectoria marcada por España y la música

Su primer largometraje, "Corre gitano" (1982), fue rodado en España, específicamente en Granada, junto al bailaor y coreógrafo Mario Maya.

Años más tarde, el cineasta volvió a España para filmar "Vengo" (2000), una producción rodada en Andalucía y en la que participó el bailaor Antonio Canales.

En su cine, profundamente social, la música siempre ocupó un lugar fundamental. Así ocurrió con el flamenco en "Vengo", mientras que en "Djam" (2017) recurrió al rebétiko, una tradición musical griega.

Michel Dahmani, nombre que recibió al nacer, vino al mundo el 10 de septiembre de 1948 en Argelia, hijo de un padre cabileño y una madre gitana.

Del teatro al cine

Tras su salida de Argelia, vivió durante algunos años como vagabundo, según él mismo contó, hasta que llegó a Francia, donde descubrió el teatro y posteriormente el cine.

Libré una batalla contra mi destino, contra mí mismo, y no es poca cosa", declaró a AFP en 2021.

Su película más conocida, "El extranjero loco" ("Gadjo Dilo"), es un homenaje a la música gitana, a la que el propio Gatlif describió como "una música que grita el miedo y el dolor de un pueblo al que le duele el alma".

La cinta narra la búsqueda de un joven francés idealista, interpretado por Romain Duris, quien sigue los pasos de una cantante hasta encontrarla en un campamento gitano en Rumanía.

Con información de AFP.

*mcam