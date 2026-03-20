El MoMA reúne a Frida y Diego en una muestra íntima rumbo a su ópera

El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) reúne, por primera vez, obras de la pareja de artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera en una exposición previa a una ópera inspirada en sus vidas, que se presentará en mayo en la Metropolitan Opera.

Procedentes de las colecciones del museo, las pinturas y dibujos que se exhibirán a partir del sábado crean un diálogo entre las obras de estos dos gigantes del arte mexicano del siglo XX.

Hay algo fascinante en mostrar esta relación, un tanto tóxica, en un mismo espacio, y observar cómo se manifiesta este equilibrio”, declaró Jon Bausor, escenógrafo de la ópera El último sueño de Frida y Diego y cocurador de la muestra.

En esta íntima exposición, las obras de ambos artistas conviven con fotografías de época y varias instalaciones de la ópera, incluyendo una cama atravesada por un inmenso árbol rojo cuyas ramas evocan un sistema venoso, un guiño a muchas pinturas de Frida Kahlo.

Kahlo se convirtió en la artista femenina más cotizada del mundo después de que una de sus pinturas alcanzara los 54,6 millones de dólares en una subasta.

La naturaleza íntima de su obra, su relación con el dolor y el cuerpo, y su feminismo resuenan con fuerza en nuestra época y la han convertido en un icono contemporáneo, que atrae a un público joven.

Hay algo cautivador en su historia, pero también en la meticulosa manera en que construyó su vida (...) y continuó trabajando a pesar de sus problemas físicos”, comenta Beverly Adams, curadora de arte latinoamericano del MoMA.

Durante su vida, Diego Rivera, pintor de muralesmonumentales, fue mucho más famoso que Kahlo.

Estrenada en Chicago en 2022, El último sueño de Frida y Diego se reestrenará en el Met en mayo bajo la dirección de la brasileña Deborah Colker.

La historia se desarrolla en 1957, años después de la muerte de Frida Kahlo.

REABRE MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Tras dos años de cierre y una inversión de 82 millones de dólares, el New Museum de Nueva York, único museo de Manhattan dedicado al arte contemporáneo, reabre sus puertas el sábado.

Instalado desde 2007 en el barrio de Bowery, el edificio, que parece un conjunto de grandes cajas apiladas unas sobre otras de forma desfasada, está ahora adosado a otro inmueble de acero y vidrio.

Foto: AFP

-AFP

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