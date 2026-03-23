32 años de la muerte de Colosio: series y libros que cuentan su historia

A 32 años de uno de los episodios más impactantes de la historia reciente de México, el nombre de Luis Donaldo Colosio sigue generando preguntas, teorías y análisis. El 23 de marzo de 1994, el entonces candidato presidencial del PRI fue asesinado tras un mitin en Lomas Taurinas, en Tijuana, un hecho que marcó para siempre la vida política del país.

Aunque la versión oficial señaló a Mario Aburto Martínez como el responsable, el caso nunca ha dejado de ser motivo de controversia. A lo largo de los años, distintas producciones audiovisuales y libros han intentado reconstruir lo ocurrido, ofreciendo desde investigaciones documentales hasta interpretaciones dramatizadas.

Hoy, a más de tres décadas del magnicidio, estas historias siguen vigentes y ayudan a entender no solo el crimen, sino el contexto político, social y económico de un México en crisis.

Series y películas sobre el caso Colosio

Historia de un crimen: Colosio (2019)

Disponible en Netflix, esta serie se estrenó con motivo del 25 aniversario del magnicidio. Dirigida por Hiromi Kamata y Natalia Beristáin, ofrece una mirada dramatizada del caso.

A lo largo de sus episodios, la historia no solo reconstruye el atentado, sino que también pone el foco en la figura de Diana Laura Riojas, esposa de Colosio, quien enfrenta la tragedia mientras lucha contra el cáncer. La serie destaca por mostrar las tensiones políticas, las investigaciones y las múltiples teorías que surgieron tras el asesinato.

El asesinato en Lomas Taurinas marcó un antes y un después en la política nacional. Netflix

1994: Poder, rebeldía y crimen en México (2019)

También disponible en Netflix, esta docuserie dirigida por Diego Enrique Osorno ofrece un retrato más amplio del contexto en el que ocurrió el crimen.

A través de entrevistas, material de archivo y testimonios, la producción explora no solo el asesinato de Colosio, sino también otros eventos clave como el levantamiento del EZLN, la crisis económica y la llegada de Ernesto Zedillo al poder.

Es una pieza fundamental para entender por qué 1994 es considerado uno de los años más turbulentos en la historia contemporánea del país.

El papel de Carlos Salinas de Gortari sigue siendo tema de análisis. Cuartoscuro

Colosio: El asesinato (2012)

Dirigida por Carlos Bolado, esta película mezcla ficción con hechos reales para plantear una hipótesis distinta: que el asesinato fue un crimen de Estado.

Con un elenco encabezado por Kate del Castillo y Daniel Giménez Cacho, la historia sigue a un investigador que busca la verdad más allá de la versión oficial.

La serie Historia de un crimen: Colosio pone foco en el lado humano. Netflix

Aunque no es un documental, esta producción abrió el debate sobre las inconsistencias del caso y acercó a nuevas generaciones a uno de los momentos más oscuros de la política mexicana.

Libros que analizan el caso Colosio

“La tragedia de Colosio” – Héctor Aguilar Camín

Este libro ofrece una crónica detallada que combina análisis político con narrativa. Héctor Aguilar Camín explora las tensiones dentro del sistema político, especialmente la relación entre Colosio y el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

“Colosio: El futuro interrumpido” – Humberto Musacchio

En esta obra, Humberto Musacchio construye una biografía política del candidato, mostrando su ascenso dentro del PRI y las expectativas de cambio que representaba.

El libro permite entender qué estaba en juego en 1994 y por qué su muerte dejó una sensación de oportunidad perdida en el país.

El legado de Colosio continúa generando preguntas sin resolver. Netflix

“Los asesinos de Colosio” – Raymundo Riva Palacio

Uno de los textos más críticos sobre el caso. Raymundo Riva Palacio cuestiona directamente la versión oficial del “asesino solitario”.

A través de una investigación profunda, el autor analiza fallas en el proceso judicial, inconsistencias en los testimonios y posibles responsabilidades más amplias.

“1994” – Diego Enrique Osorno

Además de su trabajo audiovisual, Diego Enrique Osorno también llevó su investigación al papel, profundizando en los eventos que marcaron ese año.

El libro conecta el asesinato de Colosio con otros acontecimientos clave, ofreciendo una visión integral del contexto político y social.

Nuevas generaciones descubren el caso de Luis Donaldo Colosio a través de estas producciones. Cuartoscuro

“Cartas a Colosio” – Diana Laura Riojas

Este texto recopila escritos y reflexiones de Diana Laura Riojas, ofreciendo una mirada íntima y emocional.

A diferencia de otros libros, aquí se revela el lado humano del político: sus ideales, su vida familiar y la visión de país que soñaba construir.

Estas producciones no solo reconstruyen los hechos, sino que también reflejan las dudas que aún persisten en la memoria colectiva. Porque más allá del crimen, el caso Colosio representa un punto de quiebre en la historia moderna de México, uno que todavía invita a la reflexión.