“Pasa el Balón” explora el impacto económico y social del futbol

Con un entorno de pasto sintético que hace sentir a los visitantes dentro de una cancha de futbol, el Museo Interactivo de Economía (MIDE) inauguró la exposición Pasa el Balón, una experiencia inmersiva en 960 metros cuadrados que muestra cómo este deporte no sólo despierta emociones, sino también mueve comunidades, identidades y por supuesto, la economía.

Esta muestra, que forma parte de las actividades por la Copa del Mundo México 2026, invita a disfrutar actividades interactivas para todas las edades.

Recorrido por la exposición Pasa el Balón en el MIDE, Museo Interactivo de Economía. Foto: Pavel Jurado

En la ceremonia inaugural estuvieron presentes Silvia Singer, directora del MIDE; Michael Bauer, CEO de Host City; Daniel Manrique, director de Comunicación Social y Sostenibilidad de Compartamos Banco, y Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México.

Silvia Singer explicó que la exposición aborda el futbol desde una perspectiva económica, social y emocional.

“Recientemente el futbol femenil empieza a tener un lugar, pero durante muchos años fue relegado. Por cada 100 jugadores hombres hay solo 15 jugadoras profesionales y el salario de una mujer es seis veces menor que el de un hombre”, señaló.

Recorrido por la exposición Pasa el Balón en el MIDE, Museo Interactivo de Economia. Foto: Pavel Jurado Canseco Foto: Pavel Jurado

Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, habló sobre el impacto económico que tendrá el Mundial.

“Se estima que 79% de los hogares estarán conectados viendo todos los partidos o la mayoría de los partidos. Serán más o menos 19 millones de hogares que estarán en casa viendo el partido y consumiendo más”, explicó.

Entre las experiencias programadas en el MIDE está la posibilidad de narrar un partido en una cabina de radio, poner a prueba las habilidades como portero, recordar penales históricos y hasta descubrir cómo se analizan las jugadas polémicas.

La exposición incluye también uniformes del legendario Jorge Campos, reconocido portero mexicano de los años 90.

Pasa el Balón estará abierta al público hasta el 30 de agosto en el Museo Interactivo de Economía.