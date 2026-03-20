Los Asesinos de Colosio, el expediente que revive el magnicidio

El 23 de marzo de 1994 es una fecha que marcó la historia de México para siempre. En Lomas Taurinas, Tijuana, el candidato presidencial por el PRI, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado de dos balazos al término de un mitin que daba como parte de su campaña hacia la presidencia. El magnicidio no sólo sacudió a la sociedad mexicana y a la alta esfera política, fue un punto de inflexión para lo que, en ese tiempo, comenzaría a ser la alternancia de poder.

El hecho sucedió hace 32 años y, al día de hoy, se sigue hablando de esto, de Mario Aburto y, con el paso del tiempo, se empiezan a encontrar nuevas aristas y un expediente liberado que abre la posibilidad de saber qué fue lo que sucedió. En un ejercicio periodístico dirigido por José Ortiz, llega a abrir la conversación Los asesinos de Colosio, documental disponible en HBO Max.

“Es un documental en el cual venimos trabajando hace dos, tres años, y de alguna manera el contexto nos dio la razón, porque se desclasificó por primera vez el expediente, pero además, el año pasado, cuando estábamos ya cerrando, se empezó a hablar del segundo tirador, que digamos que ya estaba la hipótesis, pero digo, volvió a ser noticia. Aunque tiene casi 32 años, el caso es algo que sigue siendo muy relevante para la sociedad y además el único magnicidio que ha sucedido en un país en el que lamentablemente hay mucha violencia, de cualquier manera, es el único caso de magnicidio dentro de la historia, sigue siendo muy relevante.

“Así que estamos contentos de dar más luz a este caso y verlo quizás desde otro lugar y actualizando cierta información; en general, nuestros documentales buscan volver a traer ciertos temas a discusión y que la gente pueda tener un pensamiento crítico con nueva información, porque hay tanta información y hay tantos casos, ciertos temas consideramos que tenemos que volver a hablar de ello y después que la gente saque sus propias conclusiones. Nosotros simplemente hacemos un trabajo periodístico lo más riguroso posible”, compartió Ceci Abrahams, head of unscripted director Latin America & US Hispanic de Warner Bros. Discovery, con Excélsior.

Tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el caso mantuvo a México en vilo. Diferentes teorías surgieron, la información circulaba por los medios de comunicación entre lo oficial y lo que no lo era. El nombre de Mario Aburto se volvió reconocible para cualquier mexicano, sus retratos hablados, la discordancia entre ellos, la teoría de un asesino solitario, la responsabilidad de los cuerpos de seguridad y la duda si la política y el mismo Estado estaba detrás del hecho, eran el tema de conversación de todos los días.

La verdad histórica y la narrativa se conformó con la información que estaba accesible, pero el hecho de que en 2022 se haya desclasificado el expediente, le da un nuevo aire a este hecho.

“En este caso nos ha beneficiado mucho haber hecho la serie documental de Ayotzinapa, porque ahí, tanto la gente que estaba en un lado y en otro, tanto las madres como la gente del gobierno, sintieron que se había mostrado lo que nosotros en un principio les dijimos que se iba a mostrar, que era darles voz. Preguntarles por todo, pero que luego eso aparecería tal cual, sin manosearlo de ninguna manera. Es verdad que cuando te acercas a un testimonio un poco más delicado, pues siempre existe esa garantía, también tengo que darle el mérito a mi compañera codirectora y encargada de la investigación periodística, Tania Latorre, que es la que se encarga de buscar y tratar y mirar en documentación y hablar con ellos y estar dar estas garantías que necesitan estos testimonios.

“La primera persona a la que nos acercamos fue a Laura Sánchez Ley, porque es una persona que ha investigado durante muchísimo tiempo el caso, primero por respeto profesional y luego porque realmente aportan muchísimo a muchísimas cosas. Ella ha colaborado con nosotros, ellos nos aportan su conocimiento en la investigación, tanto Laura como también Dora Elena o Ramón Alberto Garza, quien nos ha servido mucho para darnos ese contexto periodístico y político que a lo mejor a nosotros como periodistas españoles nos faltaba de ese momento”, explicó Ortiz.

Tanto Ortiz como Abrahams tienen muy claro que la historia de lo que sucedió con Luis Donaldo Colosio y todas las personas que estuvieron, de alguna forma, involucradas, ya se ha contado, sin embargo lo que es importante para ellos es contarla de otra forma, desde otra visión y en un contexto social completamente distinto para así volver a generar conversación.

“Hay una mirada editorial y una variedad de construcción, ese es nuestra función cuando no estamos inmiscuidos en la investigación hace 30 años. Es cómo contamos esta historia para contarla de forma diferente, para generar esta conversación que queremos, para darle la libertad a la audiencia que haga su propio análisis, porque esa es nuestra función, que la audiencia pueda pensar, pueda sorprenderse, pueda también tener ciertas novedades en cuanto a archivos, testimonios, a la construcción de esa historia.

“El estreno no tiene nada que ver con la agenda política actual. Tiene que ver con organización. Este año es el mundial y eso acapara un montón de atención por eso tuvimos que organizar nuestros estrenos, pero la verdad es que creemos que es un tema relevante y que lo va a seguir siendo, el tema es importante y trasciende el contexto actual”, dijo Abrahams.

“En algunos puntos quizás puede ayudar la noticia de último momento y en algunos no, pero creo que es la manera en la que el documental puede impactar, no el momento en el que se estrena, es cómo se cuenta la historia, eso es lo que nosotros queremos reforzar, cómo está contada. Además, se abrió el expediente en el 2022, algo que en el resto de los contenidos no había sucedido respecto a Colosio, y eso nos parece que es importante dar luz en ese sentido”, explicó el director.

Los asesinos de Colosio propone una exploración profunda del magnicidio que marcó un antes y un después en la vida política de México y cuya sombra continúa presente tres décadas después, revisando puntos de inflexión como la detención en noviembre de 2025 de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), como presunto implicado en el crimen, así como testimonios de la familia Aburto y del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

El dato

Para saber

· A pesar de la versión oficial de un asesino solitario, el caso estuvo rodeado de sospechas de un complot y en 2024 se reportaron indicios de un segundo tirador y encubrimiento.

· El crimen generó una profunda conmoción y desestabilizó el panorama político en la recta final de las elecciones de 1994.

· A más de 30 años, el único condenado por el crimen es Mario Aburto, quien sostiene ser inocente y víctima de tortura, pero un amparo podría ayudarlo a salir de prisión.