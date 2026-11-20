Hay entrevistas en las que las respuestas van más allá de lo que dicen las preguntas. Ocurre cuando el entrevistado encuentra un espacio para recordar, explicar, reírse y, sobre todo, hablar desde su propia experiencia. Así transcurrió la conversación con Marichel Roca, escritora que decidió dejar una carrera de 15 años en publicidad para perseguir una inquietud que la acompañaba desde niña: escribir historias para los más pequeños.

A lo largo de la charla, Roca no solamente habla de sus libros. También recuerda a su tío, el escritor infantil Eduardo Robles, conocido como el Tío Patota, quien despertó en ella la admiración por los cuentos y las presentaciones literarias; evoca sus dibujos, las historias que inventaba y hasta aquella revista que creó durante su infancia.

La conversación permite descubrir que detrás de Maxolota, su personaje inspirado en el ajolote de Xochimilco, hay una mujer que nunca dejó de sentirse niña y que encontró en la imaginación una manera de comunicarse con las nuevas generaciones.

«Yo soy una niña, estoy atrapada en este cuerpo de una mujer de cincuenta y pico», dice entre risas cuando se le pregunta por qué eligió escribir para niños y no para adultos.

La frase retrata buena parte de su personalidad y explica la conexión que busca establecer con sus lectores: hablarles sin rodeos, sin prejuicios y con la autenticidad que caracteriza a la infancia.

De vender historias a contar historias que ayudan

Marichel estudió Comunicación, se especializó en publicidad y trabajó durante años en México y España. Fue directora creativa y encontró en los anuncios una forma de contar historias breves, inteligentes y capaces de captar la atención en apenas unos segundos.

Pero llegó un momento en que aquella actividad dejó de producirle la satisfacción de sus primeros años.

Al reconstruir ese momento, reconoce que una crisis profesional terminó por convertirse en una oportunidad para explorar el camino que siempre había querido recorrer.

«Sentía que ahí ya me estaba quedando medio atorada. Ya no estaba sintiendo la misma satisfacción que sentía al principio. Y sentía que escribir era lo que me hacía feliz», recuerda.

La decisión no fue sencilla. Dejar una carrera consolidada implicaba abandonar una actividad que conocía bien, pero también le permitió descubrir una satisfacción diferente: utilizar sus historias para ayudar a los niños a hablar de situaciones que pueden resultar difíciles de expresar.

La propia autora encuentra una conexión entre ambos mundos. La publicidad y los cuentos infantiles exigen creatividad, síntesis y la capacidad de atrapar al público. La diferencia está en el propósito: mientras una busca vender, la otra puede convertirse en una herramienta para acompañar a los pequeños.

Maxolota, un ajolote que habla de quienes se sienten diferentes

Ante la pregunta cómo nació Maxolota, Roca explica que primero apareció el tema: quería escribir sobre el acoso escolar y, al mismo tiempo, rescatar las tradiciones mexicanas.

La respuesta llegó al pensar en Xochimilco y en uno de sus habitantes más representativos: el ajolote.

La elección tenía una razón especial. A la escritora le parecen criaturas mágicas, con características extraordinarias y una apariencia que las hace diferentes. Esa condición le permitió construir una historia alrededor de los niños que experimentan rechazo o sienten que no encajan en su entorno.

«Cuando estás viviendo el acoso escolar, te sientes raro, te sientes rechazado, como que no encajas», explica.

Durante la entrevista, se profundiza en esa relación entre el personaje y el mensaje de la historia. Roca cuenta que el ajolote también puede parecer extraño para algunas personas y que precisamente esa diferencia lo convierte en un protagonista ideal.

A la historia incorporó elementos de la cultura mexicana y palabras de origen náhuatl, una lengua que considera necesario recuperar y valorar.

«Nos enfocamos en aprender inglés, alemán, chino, que está muy de moda, y nos estamos alejando un poco de nuestras lenguas madres», reflexiona.

Xochimilco: mucho más que el hogar del ajolote

La conversación también lleva a Roca a hablar de su admiración por Xochimilco. No se trata solamente del escenario de su libro, sino de un lugar que visita varias veces al año y que sigue sorprendiéndola.

Describe sus canales, la naturaleza y la sensación de encontrarse en otro mundo a pesar de permanecer dentro de la Ciudad de México.

Para ella, la desaparición de Xochimilco representaría una pérdida ambiental, cultural y económica. Sus cultivos abastecen a restaurantes de la capital y sus tradiciones forman parte de la identidad de la ciudad.

La conversación viaja hacia una pregunta de fondo: qué perdería México si ese territorio desapareciera.

La respuesta de la escritora deja ver que su preocupación va mucho más allá de una especie en peligro de extinción. También habla de biodiversidad, del equilibrio ambiental y de las raíces culturales que deben transmitirse a las nuevas generaciones.

Roca considera que un cuento puede contribuir a esa tarea porque permite que los niños se involucren emocionalmente con aquello que se busca proteger.

«Cuando tienes como personaje principal al ser del que queremos hablar y al que queremos rescatar, te involucras. Ese personaje te identifica», señala.

Cuando un niño encuentra en un libro la manera de hablar con sus padres

Uno de los momentos más significativos de la entrevista aparece cuando se le pregunta por las reacciones que ha recibido de sus lectores.

Roca recuerda dibujos, comentarios y encuentros con pequeños que se acercan a contarle sus experiencias. Algunos incluso han encontrado en Maxolota una manera de explicarles a sus padres que están atravesando situaciones parecidas a las del personaje.

La autora reconoce que muchos niños guardan silencio para no preocupar a sus familias. Por eso considera que la lectura compartida puede abrir un espacio de confianza.

«Un libro es una herramienta ideal para que los papás se tomen este tiempo privado con sus hijos», explica.

La anécdota permite entender por qué dejó la publicidad. La satisfacción de saber que una historia puede ayudar a un niño a expresar lo que siente tiene para ella un valor distinto al de cualquier campaña.

También recuerda a un pequeño que conoció durante una presentación en una librería de Trillas. El niño estaba emocionado porque había encontrado en Maxolota un ajolote protagonista con el que realmente podía identificarse.

Ese encuentro, admite, es uno de los recuerdos que guarda con mayor cariño.

Colorear, imaginar y no dejar de ser niños

Roca también presenta un libro para colorear inspirado en Maxolota, en el que aparecen los amigos del personaje y la biodiversidad de Xochimilco.

Al hablar de esta actividad, vuelve a sus propios recuerdos de infancia. Cuenta que, cuando era pequeña, había pocas opciones de libros para colorear y que acostumbraba calcar personajes para después darles su propia interpretación.

Para ella, dibujar y colorear representan una oportunidad para desconectarse de las pantallas, desarrollar la creatividad y encontrar un momento de tranquilidad.

En esta nueva publicación también aborda la amistad, un valor que considera fundamental para el desarrollo de los niños y para la construcción de relaciones que los acompañarán durante toda la vida.

Hay que plantear entonces una pregunta que permite conocer otra faceta de la escritora: qué le gustaría que experimentara un niño después de encontrarse con uno de sus libros.

Roca responde sin grandes pretensiones. No espera cambiarle la vida a nadie. Le basta con que una historia consiga que un pequeño sonría, encuentre paz o transforme una tarde difícil.

«Si estaba teniendo un mal día y se puso a colorear y su tarde cambió, ¿qué te puedo decir? Eso sería lo más mágico para mí», responde.

Al final de la conversación, cuando se le pregunta qué le gustaría que permaneciera de sus historias dentro de muchos años, la escritora vuelve a la sencillez que ha acompañado toda la entrevista: que un niño encuentre en sus libros su historia favorita, que quiera volver a leerlos y que nunca pierda su capacidad de imaginar.

Marichel Roca comparte sus publicaciones y novedades en Instagram, a través de @marichel.roca, y en Facebook como marichelroca. También puede encontrarse en las redes sociales de Editorial Trillas.

Su mensaje final es una invitación a conocer Maxolota, descubrir a sus amigos y acercarse a la riqueza de Xochimilco. Pero también a conservar algo que, como ella misma demuestra, no tendría por qué perderse con los años: la capacidad de seguir mirando el mundo con imaginación.

«Que nunca dejen de ser niños, aunque crezcan. Eso es lo mejor».