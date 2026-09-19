Manuel de los Ángeles reúne casi tres décadas de trayectoria en Demasiado humano

OAXACA. Oax.- El artista visual Manuel de los Ángeles (Salina Cruz, Oaxaca, 1978) presentará su exposición retrospectiva Demasiado humano en el Museo de los Pintores Oaxaqueños (MuPo) a partir de hoy, 19 de septiembre y hasta el 30 de enero de 2027.

Compuesta por 34 pinturas, la muestra es una retrospectiva que recorre las casi tres décadas de trayectoria de este artista, quien se formó en la Ciudad de México, en Oaxaca y en Pachuca, Hidalgo.

Después de presentar su muestra Mujeres de la Biblia en el Centro Cultural Santo Domingo, Manuel de los Ángeles cierra su año de labores con esta exposición retrospectiva compuesta, en su mayor parte, de retratos, para la cual el escritor y periodista Fernando Solana Olivares (Ciudad de México, 1954) escribió la hoja de sala.

Esta retrospectiva se inaugura hoy, 19 de septiembre. Foto: Cortesía Museo de los Pintores Oaxaqueños.

Solana señala acerca de la muestra:

“Una vez más, el poderoso pincel de Manuel de los Ángeles logra encontrar lo complejo, aquello compuesto de tantas partes en lo que pareciera inmediato y familiar. Un hálito de otredad —el tenue velo que cubre el arte— recorre estos retratos”.

Manuel de los Ángeles ha presentado su obra en distintas exposiciones en recintos como el Museo Mural Diego Rivera, Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán (MACAY), Museo de la Ciudad de México, Museo de los Pintores Oaxaqueños, Museo de Arte Moderno, Museo Legislativo, Museo de las Culturas de Oaxaca, Museo de Arte de Querétaro, Galería del Centro de Estudios para la Cultura Casa Lamm y en el Centro Cultural Acatlán (UNAM), entre otros espacios.

La obra de Manuel de los Ángeles forma parte de las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo de Aguascalientes, del Instituto Queretano de Cultura, del Instituto Nacional de Geriatría, así como de colecciones particulares en México y en el extranjero.

El artista vive y trabaja desde hace años en la ciudad de Oaxaca de Juárez.