¡Un plan mágico! Llega el Festival FILUX con esculturas de luz en Paseo de la Reforma

Bajo una mirada encantadora que solo las luces pueden crear por la noche, Paseo de la Reforma se llenará de brillo y arte en uno de los festivales más esperados de la temporada.

Si buscas un plan especial para una noche romántica con tu pareja, una salida con amigos o un paseo en familia, este evento puede ser perfecto. Además, será el escenario ideal para tomarte fotos y selfies con un fondo mágico iluminado por la luz de la luna. Aquí te contamos todos los detalles para que no te lo pierdas.

¿Qué es el Festival FILUX?

El Festival Internacional de las Luces México (FILUX) llega nuevamente a la capital con la exposición de arte lumínico titulada “Solo la luz, Primavera”, una muestra que promete transformar la ciudad en una galería de luces al aire libre.

Paseo de la Reforma, es una de las avenidas más icónicas de la Ciudad de México, y por algunos días, se convertirá en un recorrido lleno de instalaciones luminosas.

En ediciones anteriores del festival, los visitantes pudieron disfrutar de esculturas iluminadas de gran tamaño colocadas a lo largo del corredor que va desde el Ángel de la Independencia hasta Bosque de Chapultepec, creando una experiencia visual única para quienes recorren la zona.

¿Cuándo es el Festival de luces en Reforma CDMX?

Si quieres disfrutar de este espectáculo de luz en la ciudad, podrás visitarlo del 20 al 29 de marzo de 2026.

El horario será de 07:00 pm a 11:00 pm, por lo que podrás recorrer las instalaciones cuando la noche haga que las luces resalten aún más.

Las estaciones del Metro de la CDMX más cercanas para llegar al evento son:

Hidalgo (Líneas 2 y 3)

(Líneas 2 y 3) Insurgentes (Línea 1)

(Línea 1) Chapultepec (Línea 1)

(Línea 1) Auditorio (Línea 7)

¿Qué visitar en avenida Reforma, CDMX?

Si planeas asistir al festival, también puedes aprovechar para visitar algunos lugares cercanos a Reforma, ya que la zona cuenta con varias opciones culturales y turísticas.

Museo Nacional de Antropología

Si te gustan los museos, una parada obligada es el Museo Nacional de Antropología, considerado el museo más grande del país.

Aquí se resguardan piezas fundamentales del México prehispánico, como la Piedra del Sol, también conocida como el Calendario Azteca.

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma s/n, Polanco

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma s/n, Polanco Entrada general: $105 MXN

Extranjeros: $210 MXN

Los domingos la entrada es gratuita para público nacional y residentes extranjeros. Además, todo el año es gratis para menores de 13 años, adultos mayores, maestros y estudiantes con credencial vigente.

Centro de Cultura Digital CDMX

Para los amantes del arte contemporáneo y la tecnología, una buena opción es el Centro de Cultura Digital.

Este espacio ofrece exposiciones sensoriales, talleres, conciertos, cine y conferencias relacionadas con la cultura digital, que pueden ser consultados en sus redes oficiales.

Ubicación: Av. Paseo de la Reforma s/n, Juárez.

Monumento a la Revolución

Si buscas una vista impresionante de la ciudad, puedes visitar el mirador del Monumento a la Revolución.

Desde aquí tendrás una vista panorámica de 360° a 52 metros de altura, una experiencia ideal para disfrutar con amigos, familia o pareja.

Ubicación: Plaza de la República s/n, Tabacalera

Ubicación: Plaza de la República s/n, Tabacalera Entrada general: $170 MXN

Estudiantes, menores de 13 años, profesores y adultos mayores: $150 MXN

Si no tienes planes para el fin de semana, el Festival FILUX puede ser una excelente opción para salir y disfrutar de una galería de arte lumínico al aire libre.

Además de admirar las esculturas iluminadas, muchos visitantes aprovechan el recorrido para conocer algunos de los sitios culturales que rodean Paseo de la Reforma, convirtiendo la visita en un paseo completo por una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.