XALAPA, Ver.- Investigadores, docentes y estudiantes discutirán en el Congreso Internacional de Innovación, Investigación y Lingüística Aplicada, CILA, los alcances de las herramientas generativas en la educación y las nuevas formas de construir y compartir conocimiento

La inteligencia artificial ya cruzó la puerta de las aulas. Ahora la pregunta no es sólo qué puede hacer, sino qué lugar debe ocupar en la enseñanza, cómo modifica la manera de aprender y hasta dónde puede incorporarse a la construcción del conocimiento.

Ese debate será uno de los ejes del Congreso, que se realizará del 19 al 21 de noviembre en Puerto Vallarta, Jalisco, con la participación de la Universidad Veracruzana.

Este congreso se realizará en Puerto Vallarta, Jalisco, del 19 al 21 de noviembre. Foto: Lourdes López.

Una de las principales líneas tiene que ver con estas reflexiones que se están haciendo en todos los niveles educativos de cómo se podría plantear la integración o no integración de la inteligencia artificial generativa”, explicó la investigadora Claudia Déborah Morán Montenegro.

Junto con las académicas María del Carmen Sánchez Zamudio, Carla Paola Martínez Rámila y Tanid Enid Villagómez del Ángel, explicaron que este encuentro cumple diez años como foro internacional. Sus organizadores precisaron que las dos primeras ediciones tuvieron ese formato y posteriormente se convirtió en congreso, por lo que ésta será su octava edición como tal.

El programa incluye ponencias en video, clases magistrales, talleres, pódcast y la presentación de publicaciones.

La red académica busca que las investigaciones trasciendan el congreso mediante su publicación y difusión.

El encuentro ha reunido a alrededor de 300 investigadores, profesores y estudiantes de licenciatura y maestría, mientras que los contenidos generados en ediciones anteriores alcanzaron 16 mil visualizaciones en Facebook.

La participación será gratuita y combinará actividades virtuales con una jornada presencial.